Scheidende Landtagsabgeordnete Erfurth will „einen Gang runterschalten“

Auch wenn Sigrid Erfurth nach Ende der Legislaturperiode aus dem hessischen Landtag ausscheidet, wird sich die Abgeordnete der Grünen nicht aufs Ruheteil zurückziehen.

„Ich habe nicht vor, nur auf dem Sofa zu sitzen“, sagt Sigrid Erfurth, lacht. Bis es so weit ist, hat Sigrid Erfurth aber noch eine Menge zu tun. Gerade ist sie im Wahlkampf in ganz Hessen unterwegs, berichtet die 62-Jährige und erinnert sich an ihre Anfangszeiten ihrer politischen Laufbahn.

„Viel Vernetzungsarbeit“ sei damals nötig gewesen. Denn es gab etliche Abgeordnete aus Südhessen, wo die Grünen-Kreisverbände stark sind, und nur einen geringen Teil aus dem Norden. So hätten sich die Nordhessen zusammengeschlossen, um dies erfolgreich zu ändern.

Im Landtag hat Erfurth beide Positionen – Opposition und Regierung – miterlebt und ist darüber „dankbar“, sagt sie. Während der ersten Zeit – Roland Kochs CDU hatte die absolute Mehrheit – habe die Fraktion „fleißig Konzepte geschrieben“ und überlegt, wie diese umgesetzt werden können, so die Abgeordnete, die sich an den Papieren zu kommunalen Finanzen beteiligt hat. 26 Konzepte waren es schlussendlich. Und die seien während der Koalitionsverhandlungen nützlich gewesen. „Viel rausgeholt“ haben die Grünen da, sagt Erfurth.

In der Regierung, 2013 herrschte gerade eine Wirtschaftskrise, sei es erstmal darum gegangen, den Haushalt und die Schuldenbremse im Griff zu haben und gleichzeitig die Sozialsysteme zu sichern, berichtet Erfurth. Sozialverbänden seien etwa für fünf Jahre die Finanzen gesichert worden, ohne dass sie jährlich ein neues Konzept hätten schreiben müssen. Für Frauenhäuser habe die Regierung sichergestellt, dass jeder Landkreis eine Interventionsstelle hat und Frauenarbeit landesweit finanziert wird. Auch, dass sie das hessische Gesetz zum Bundesteilhabegesetz mitgestaltet habe, freut die behindertenpolitische Sprecherin.

Mit dem Sondergebiet Logistik hat die Hebenshäuserin ein Thema quasi direkt vor der Haustür, das sie seit 2001 beschäftigt. Immerhin gehörte sie da zu den Gründungsmitgliedern der ersten Bürgerinitiative. Für Erfurth gilt jetzt: „Wir müssen schauen, dass wir für die Bevölkerung möglichst viel herausholen.“

Nachdem der Landtagswahlkampf vorüber war, wollte Erfurth „erst einmal ausschlafen“. Und nun wäre sie, so die Partei will, gerne bei Koalitionsverhandlungen dabei.

Und nach dem 17. Januar, wenn die Legislaturperiode vorbei ist? Dann will sie „einfach einen Gang runter schalten“ und unter anderem mit ihrem Mann mehr Zeit verbringen, im Garten arbeiten und lesen. Und auch die Politik wird nicht ganz beiseite geschoben. Immerhin hat sich Erfurth in den Landesvorstand der Grünen wählen lassen. Und auch den Vorsitz der Grünen-Fraktion im Kreistag will sie weiter behalten.

Zur Person

Sigrid Erfurth ist 62 Jahre alt. Geboren in Radolfshausen bei Göttingen machte sie nach dem Abitur eine Ausbildung zur Finanzbeamtin. In den 1980-er Jahren engagierte Erfurth sich in der Friedensbewegung. Sie kam durch ihre Aktivität gegen den Ausbau der B 27 zur Politik und zog 1989 über die erste grüne Liste in das Gemeindeparlament ihres Heimatortes Neu-Eichenberg ein, zudem gehörte sie 1993 bis 1997 dem Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises an. Seit 1997 ist sie Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Kreistag. Dem hessischen Landtag gehörte Sigrid Erfurth 1998/1999, von 2005 bis 2008 und seit 2009 an. Sie ist verheiratet.