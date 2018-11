Schutzschirm: Erst zwei Kommunen aus dem Landkreis sind offiziell raus

Werra-Meißner. Nach fünf Jahren haben drei Viertel der Schutzschirmkommunen inklusive des Werra-Meißner-Kreises selbst das Schuldenabbauprogramm des Landes Hessen verlassen oder stehen kurz davor.

In Rekordzeit den Ausstieg geschafft hat dabei die Stadt Witzenhausen: Sie verließ den Schutzschirm bereits im Dezember 2017. Ebenfalls entlassen ist der Kreis selbst.

Insgesamt haben elf Kommunen und der Werra-Meißner-Kreis Zuflucht unter dem kommunalen Schutzschim gesucht. Mit dem Finanzministerium gingen sie dazu folgende Vereinbarung ein: Das Land Hessen übernimmt einen Teil der Altschulden der Kommunen, die sich ihrerseits zu Programmen zum Sparen und zum Steigern der Einnahmen verpflichten.

Drei positive Jahresabschlüsse hintereinander, unbedingte Bedingung für die Entlassung, präsentierten die Städte Waldkappel, Wanfried und Hessisch Lichtenau. Die inoffizielle Entlassung durch Finanzstaatssekretär Martin Worms ist bereits erfolgt. Allerdings: Die abschließende Prüfung aller vorgelegten Abschlüsse durch die Revision des Kreises steht noch aus.

Gleiches gilt für die Gemeinde Meißner: „Das Schutzschirmziel wurde bereits vorzeitig erreicht“, sagt Bürgermeister Friedhelm Junghans. „Vereinbart wurde das Jahr 2017; erreicht wurde ein dauerhafter Ausgleich schon ab 2014.“ Voraussichtlich im Januar werde der Antrag auf Entlassung beim Regierungspräsidium in Kassel gestellt.

Berechtigte Hoffnungen auf eine Entlassung noch im kommenden Jahr machen sich Herleshausen, Meinhard und Weißenborn. „Die Gemeinde erwartet 2018 den dritten ausgeglichenen Haushalt und sollte damit 2019 aus dem Schutzschirm entlassen werden“, sagt Weißenborns Bürgermeister Thomas Mäurer.

Die Kommunen Bad Sooden-Allendorf, Berkatal und Ringgau planen einen Ausstieg 2020. Alle drei, so heißt es aus den Rathäusern, erfüllen bislang den Abbaupfad.

3,2 Milliarden Euro Entschuldungshilfen

Der Hessische Landtag hat im Mai des Jahres 2012 das Hessische Kommunale Schutzschirmgesetz verabschiedet. Rund 3,2 Milliarden Euro sieht das Land insgesamt in Form von Entschuldungs- und Zinsdiensthilfen für die teilnehmenden Kommunen vor. Bis zum 15. Februar 2013, dem Ende der Meldefrist, entschlossen sich 100 hessische Städte und Gemeinden in schwierigen finanziellen Situationen, an dem Programm teilzunehmen. Nicht darunter sind die Kommunen Eschwege, Großalmerode, Neu-Eichenberg, Sontra und Wehretal. Voraussetzung für eine Entlassung aus dem Schutzschirm sind ausgeglichene Haushalte in drei aufeinanderfolgenden Jahren sowie deren Bestätigung durch geprüfte Jahresabschlüsse. Die Regierungspräsidien stellen abschließend die Erfüllung der vereinbarten Ziele fest.

