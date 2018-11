Seit 2011 ein Viertel weniger Treibhausgas im Werra-Meißner-Kreis

33 Windräder sind im Werra-Meißner-Kreis in Betrieb - so wie hier bei Großalmerode. Unser Leser Klaus Haase hat das Bild am Schwarzenberg aufgenommen.

Werra-Meißner. Seit sechs Jahren hat der Werra-Meißner-Kreis ein Klimaschutzkonzept. Welche Erfolge gibt es? Wo muss noch mehr für das Klima getan werden? Beim Klimaschutzform wurde Bilanz gezogen.

Es wird viel getan, aber der Weg zu mehr Klimaschutz ist lange nicht vorbei – das war die Bilanz von Klimaschutzmanager Martin Lückert und dem ersten Kreisbeigeordneten Dr. Rainer Wallmann beim Klimaschutzforum Werra-Meißner am Dienstag in Witzenhausen.

+ Zogen beim Klimaschutzforum Bilanz: Klimaschutzmanager Martin Lückert (Werra-Meiner-Kreis) und Dr. Rainer Wallmann, Erster Kreisbeigeordneter. © Lara Thiele Nach sechs Jahren Klimaschutzkonzept des Kreises machte Lückert im Kompetenzzentrum Hessen-Rohstoffe deutlich, was sich bereits getan hat: Knapp 260.000 Tonnen CO2 wurden 2017 im Vergleich zu 2011 bereits eingespart – das sind 25 Prozent. Bis 2050 soll der Energiebedarf zu 100 Prozent über erneuerbare Energien gedeckt werden können und eine Einsparung von 910.000 Tonnen CO2 jährlich möglich sein.

Bei der Umstellung auf Windkraft und Co. dürfe man nicht dogmatisch vorgehen, sondern müsse flexibel reagieren. Lückert: „Wir müssen den Weg mit den Menschen gemeinsam gehen.“ Dabei helfe unter anderem die Bürgerenergiegenossenschaft Werra-Meißner, die sich am Windpark Kreuzstein beteiligen wird. 17 Windvorrangflächen gebe es im Werra-Meißner-Kreis – auf fünf genehmigten Windparkflächen seien 33 Anlagen gebaut und in Betrieb. 206 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugen die Windkraftanlagen. „Damit können wir rein rechnerisch rund 62.500 Haushalte versorgen“, berichtete Lückert. Angenommen werde der Durchschnittsverbrauch eines Zwei-Personen-Privathaushalts. Mit den 54 Millionen kWh aus Fotovoltaikanlagen könne man fast 17.000 Haushalte versorgen.

Handlungsbedarf gebe es bei den Stromnetzen. Außerdem seien 25 Prozent der Heizunganlagen im Kreis älter als 20 Jahre – da müsse umgerüstet werden. Der Öffentliche Personennahverkehr sei zwar vorhanden, aber noch unzureichend. Des Weiteren seien von den 61 500 Privatfahrzeugen 55 Elektroautos – da ist laut Lückert noch Luft nach oben.

Ausstellungen und Beratungsangebote

Um die erneuerbaren Energien weiter voranzubringen, veranstaltet der Werra-Meißner-Kreis Kongresse und Netzwerktreffen. Außerdem werde das Thema in Schulen behandelt und es gebe Beratungsangebote für Kommunen und Privatmenschen, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale, sagt Klimaschutzmanager Martin Lückert. Außerdem soll die Ausstellung zu den Themen „Energiesparen im Altbau“ und „Stromsparen im Haushalt“, die beim Klimaschutzforum vorgestellt wurde, ein Jahr lang durch den Werra-Meißner-Kreis wandern und beispielsweise in Rathäusern und Bankfilialen informieren. In der Beratung gebe es auch Tipps zu Fördermöglichkeiten. „Wir sind keine Konkurrenz zu Energieberatern, sondern verweisen an sie weiter“, betont Lückert.

Mehr zum Thema lesen Sie in der gedruckten Donnerstagsausgabe der HNA-Witzenhäuser Allgemeinen.