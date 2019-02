Streit um Wohngeld: Werra-Meißner-Kreis darf möglicherweise nachbessern

Werra-Meißner – Im Streit um die angemessene Höhe der Wohnkosten für Empfänger von Sozialleistungen freut sich der Werra-Meißner-Kreis über eine richterliche Entscheidung aus Kassel.

Wie Kreissprecher Jörg Klinge mitteilt, hat das Bundessozialgericht (BSG) am Mittwoch sich grundsätzlich zu den Grundlagen der Wohngeld-Berechnung positioniert.

Danach muss ein Gericht, das die Vergleichsraumbildung für die Wohngeldberechnung in einem Landkreis für fehlerhaft hält, dem betroffenen Kreis oder Jobcenter Gelegenheit zum Nachbessern geben. Das könnte Auswirkungen auf einen aktuellen Fall haben: Kürzlich hat der 6. Senat des Landessozialgerichts (LSG) die Grundlagen der Wohngeldberechnung im Werra-Meißner-Kreis aus dem Jahr 2014 als ungeeignet kritisiert. Die Gelegenheit zum Nachbessern hätten dabei aber weder das Sozialgericht noch das LSG eingeräumt, berichtet Klinge. Er geht davon aus, dass sich das Jobcenter nun erfolgreich gegen die vom LSG verweigerte Revision wehren könne.

Hauptkritikpunkt des LSG an der Wohngeldvergabe war, dass das gesamte Kreisgebiet als Vergleichsraum für die Berechnung angemessener Mieten diente und die Unterschiede zwischen Kleinstädten und Dörfern nicht berücksichtigt wurden. Dieses Vorgehen ist laut Klinge mittlerweile geändert worden: In Anlehnung an die im Regionalplan Nordhessen gebildeten vier Mittelzentren habe man nun den Landkreis für die Wohngeldberechnung in vier Vergleichsräume unterteilt. Die im aktuell gültigen Regionalplan von 2009 genannten Mittelzentren sind Eschwege, Hessisch Lichtenau, Sontra und Witzenhausen. „Damit haben wir die Erkenntnisse aus einem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegebenen Forschungsbericht berücksichtigt“, sagt Klinge. Die bisherigen Berechnungsgrundlagen waren von der Hamburger Firma „Analyse + Konzepte“ (A+K) erstellt und mehrfach von betroffenen Sozialleistungsempfängern beklagt worden. Ob der Werra-Meißner-Kreis nun die Zusammenarbeit mit A+K fortsetzen wird, sei noch unklar, sagt Klinge auf Nachfrage. Das Vergabeverfahren für die nächste Mietwerterhebung laufe noch.

Erwebsloseninitiative lobt Landessozialgericht

Lob für das Landessozialgericht, das die vom Werra-Meißner-Kreis zugebilligten Wohnkosten als zu niedrig kritisiert, kommt von der Organisierten Witzenhäuser Erwerbsloseninitiative (Owei).

„Wir wehren uns seit Jahren gegen die mangelhaft erstellten Gutachten der Firma Analyse und Konzepte (A+K). Ungerechtfertigte Leistungskürzungen bei den Ärmsten der Gesellschaft sind immer wieder die beängstigende Folge der weiteren Anwendung dieser Gutachten“, sagt Manfred Liebl, einer der Owei-Sprecher. In der Erwerbslosenberatung der Owei seien gerade die Kürzungen bei den Wohnkosten ein Grund, warum die Betroffenen weniger Existenzsicherungsleistungen erhalten.

Die Initiative kritisiert zudem, dass der Kreis A+K 2018 mit neuen Gutachten beauftragt hat. Das sei Geldverschwendung, während Sozialleistungsempfängern Leistungen rechtswidrig gekürzt werden.

Service: Soli-Café der Owei für Erfahrungsaustausch und Beratung (auch für Menschen mit geringem Einkommen), jeder zweite Freitag im Monat, 14 bis 18 Uhr, Rathauskeller in Witzenhausen.

