Futterkrise: Viele Tierhalter im Werra-Meißner-Kreis sorgen sich um Heuvorrat

Werra-Meißner. Ruhig schlafen können derzeit wohl nur wenige Besitzer von Kühen oder Pferden – zu groß ist bei vielen die Angst, ihre Tiere im Winter nicht satt zu bekommen. Das Problem in Fragen und Antworten.

Wie ist es zu der Futterkrise gekommen?

Weil es vielerorts das letzte Mal im Frühjahr nennenswert geregnet hat, wächst kein Gras mehr nach. Normalerweise machen Landwirte drei Schnitte pro Jahr: Die ersten beiden werden zu Heu gepresst, spätere Schnitte als Silage in Folien oder Fahrsilos gelagert. „Das fehlt jetzt“ sagt Stefanie Wittich vom Kreisbauernverband. „Selbst drei Tage Regen bringen jetzt nicht mehr genügend Wachstum.“ Offen sei zudem, ob das Gras so sehr verbrannt sei, so dass Flächen neu eingesät werden müssen.

Gibt es keine Alternativen zu Heu?

Von Natur aus verbringen Kühe und Pferde den allergrößten Teil des Tages mit Fressen, darauf sind ihre Körper eingestellt. „Sie brauchen ein Mindestmaß an Rohfaser in ihrem Futter“, erklärt Wittich. Beim Kauen der harten Fasern produzieren die Tiere Speichel, der die ständig produzierte Magensäure verdünnt. Fällt das weg, etwa weil sie nur energiereiches Kraftfutter herunterschlingen, bekommen sie Magenprobleme.

+ Alternative: Pferdehalter können auch auf Heucobs zurückgreifen – das ist zu Pellets gepresstes Heu. Allerdings ist das deutlich teurer und eignet sich daher nur als Ergänzung. © Friederike Steensen Viele Milchviehhalter füttern laut Wittich eine Mischung aus Gras- und Maissilage, Kraft- und Mineralfutter. Sie würde jetzt mit Stroh gestreckt. „Deshalb hat man in diesem Jahr im Kreis auch fast das ganze Stroh zu Ballen gepresst statt es zur Bodenverbesserung unterzupflügen“, sagt Wittich. Die Preise für Stroh in Rundballen stiegen dennoch: Von 70 bis 110 Euro pro Tonne im Juni auf aktuell 100 bis 180 Euro pro Tonne.

Auch viele Pferdehalter strecken ihr Heu mit Stroh, berichtet Magnus Sauer. Der Betreiber des Lindenhofs in Hessisch Lichtenau versorgt 30 Pferde. Es gebe auch die Möglichkeit zu Pellets gepresstes Heu und Luzerne zu füttern, die von Betrieben ohne eigene Tierhaltung hergestellt werden. „Das ist relativ teuer“, sagt Sauer. Aber in einem extremen Jahr wie diesem müsse man das in Betracht ziehen.

Wo kann man noch Heu herbekommen?

Die meisten Landwirte geben derzeit kein Heu mehr ab, auch Pensionsbetriebe mit eigener Landwirtschaft nicht, bestätigt Magnus Sauer, der 60 Hektar Grünland bewirtschaftet und nur die Hälfte der üblichen Heuernte einbringen konnte. „Sonst konnte ich immer noch Heu an andere verkaufen“, sagt Sauer. Jetzt habe er gerade genug für die eigenen Tiere. Auch Frank Theune vom Gut Ellingerode musste schon viele Anfragen ablehnen. Er will die eigene Ernte und die Versorgung der 50 Pferde auf dem Gut sichern und wird mit einem Lastwagen noch Heu aus der Rhön holen. „Nicht, dass wir dann im April nichts mehr haben.“ Die nächste Ernte komme erst im Juni 2019. Er habe Bekannte im Kreis, die in ihrer Not Heu in Polen oder dem Allgäu kaufen, sagt Theune. Doch so etwas können sich weder die Bauern, noch die Reitvereine wegen hoher Frachtpreise leisten, wirft Michaela Popis vom Ländlichen Reitverein Hessisch Lichtenau ein.

Tierbesitzern, die jetzt noch Heu brauchen, bliebe nur Mundpropaganda, sind sich die Befragten einig. Das meiste Heu wird nicht inseriert, sondern über persönliche Kontakte vergeben, bestätigt Wittich. In der Futterbörse des Kreisbauernverbands seien derzeit hauptsächlich Gesuche eingestellt. Die Nachbarschaftshilfe unter den Bauern sei aber groß. Der Deutsche Bauernverband hat alle Futterbörsen auf einer Internetseite zusammengestellt.

Sauer rät allen Betroffenen, sich jetzt so weit wie möglich einzudecken. „Wenn irgendwann im Winter auch größere Betriebe zukaufen müssen, wird es noch teurer.“

Welche Folgen hat das für die Reitvereine?

Viele Reitvereine im Kreis unterhalten eigene Schulpferde. Noch werden die höheren Kosten dafür aber offenbar noch nicht auf die Reitstundenpreise und Mitgliedsbeiträge umgelegt, sagt Jörg Zeidler vom Kreisreiterbund. Das bestätigt auch Reiner Escher vom Reit- und Fahrverein Bad Sooden-Allendorf.

Welche Auswirkungen die Futterkrise auf die Milchviehhalter im Werra-Meißner-Kreis hat und die Politik reagiert, lesen Sie in der gedruckten Donnerstagsausgabe der HNA-Witzenhäuser Allgemeinen.