Trockenheit im Sommer schädigt vor allem junge Weihnachtsbäume im Landkreis 

Werra-Meißner. Es war ein heißer Sommer mit wenig bis gar keinem Regen, auch die Weihnachtsbäume, die bald ihren Platz in Wohnzimmern im Werra-Meißner-Kreis finden sollen, haben unter der Trockenheit gelitten.

Trotzdem bleiben die Preise für die Weihnachtsbäume weitestgehend stabil, heißt es vonseiten des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger.

Familie Heckmann, die in Sontra eine Plantage mit etwa 5000 Weihnachtsbäumen betreibt und einen Hofverkauf anbietet, hat die Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Auch am Verkaufsstand auf dem Parkplatz vor Aldi und Tegut am Laubenweg in Witzenhausen hätten sich die Preise nicht verändert, bestätigt Verkäuferin Doris Tölle.

Dennoch sei die Trockenheit nicht folgenlos geblieben. „Für dieses Jahr sind genug Bäume da“, berichtet Björn Heckmann, „allerdings wurden rund 1100 bis 1200 Pflanzungen aus dem vorherigen Jahr von der Trockenheit dahingerafft“. Heckmann betreibt die Weihnachtsbaumplantage zusammen mit seinem Vater. Die Folgen der diesjährigen Trockenheit seien aber erst in sieben bis acht Jahren spürbar.

Sichtbar seien diese aber auch schon an den Weihnachtsbäumen in diesem Jahr, so Tölle. „Die Spitzen sind länger, weil für weitere Triebe die Feuchtigkeit fehlte“, erklärt sie. Besonders gelitten habe außerdem die Fichte. Aus diesem Grund könne sie diese auch nicht anbieten.

Bestätigen kann Matthias Dumm, Forstamtsleiter in Hessisch Lichtenau, den negativen Einfluss der Trockenheit auf die Weihnachtsbäume nicht: „Die beliebtesten Arten wie Nordmann- oder Edeltanne kommen ursprünglich aus Regionen, die im Sommer sowieso ein heiß-trockenes Klima haben“. Anders sähe es bei den Fichten aus. Besonders die älteren Bäume hätten unter der Trockenheit und den Borkenkäfern gelitten.

Viele Bäume werden importiert

Nach Auskunft des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger kostet die A-Qualität der Nordmanntanne in diesem Jahr zwischen 18 und 24 Euro pro laufenden Meter. Für die Blaufichte muss man pro Meter zwischen zehn und 16 Euro bezahlen, für die Rotfichte sechs bis zehn Euro. Da Angebot und Nachfrage nicht mehr so ausgeglichen seien wie im Jahr zuvor, könnten die Preise geringfügig um 50 Cent bis einen Euro pro laufenden Meter steigen, teilte der Bundesverband mit. Neben Tannen von Plantagen aus dem Werra-Meißner-Kreis, werden die Weihnachtsbäume aber auch nach Nordhessen importiert. Laut Matthias Dumm, Forstamtsleiter in Hessisch Lichtenau, kommen die Bäume vor allem aus Nordrhein-Westfalen und Dänemark.