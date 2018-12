Verletzungen an Silvester oft durch Alkohol ausgelöst

Werra-Meißner. Silvester und Böller gehören zusammen. Unsachgemäß benutzt, können die Kracher aber zur Gefahr werden. In den vergangenen Jahren gab es im Kreis jedoch wenige Verletzungen durch Böller, berichten Rettungsdienste und Kliniken.

Eine Person mit Handverletzung durch Feuerwerk wurde vergangenes Silvester durch den Rettungsdienst transportiert, teilt Bernd Knobel, Rettungsdienstleiter vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Witzenhausen mit. Häufiger kämen Alkoholvergiftungen, Verletzungen durch Stürze und Schlägereien vor. Für die Silvesternacht halte das DRK nicht mehr Einsatzkräfte vor als üblich, so Knobel. Hier seien dies sechs Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge. Auch im Einsatzgebiet Eschwege ist das DRK mit der Standardbesetzung, drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, unterwegs, berichtet Rettungsdienstleiter Matthias Gebhardt. In seiner 22-jährigen aktiven Zeit habe er nur zwei oberflächliche Verbrennungen durch Böller erlebt.

In der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau wird das Personal in der Notfallambulanz über Silvester nicht aufgestockt, so Oberarzt Tobias Radebold. „Friedlich und ruhig“, sei es dort in den vergangenen Jahren gewesen. Wird eine Hand durch Böller verletzt, dann meistens so schwer, dass Finger abgerissen werden. Da die Orthopädische Klinik diese Art Verletzungen nicht behandelt, kommen laut Radebold wenig Patienten mit Böller-Verletzungen in die Orthopädische Klinik.

Auch an den beiden Standorten des Klinikums Werra-Meißner, Eschwege und Witzenhausen, wird mit der normalen Besetzung nebst Rufbereitschaft gearbeitet, sagt Verwaltungsdirektor Michael Rimbach. Nennenswerte Böller-Verletzungen wurden bisher auch hier nicht verzeichnet. Sollte ein Patient schwerste Brandverletzungen erleiden, wäre er auch ein Fall für ein Traumazentrum.

Tobias Radebold empfiehlt, beim Böllern Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, da es oft zu Blitzverletzungen der Augen komme. Und: „Die Kombination aus Alkohol und Knallen ist eine Schlechte.“ Bernd Knobel, Rettungsdienstleiter vom Roten Kreuz in Witzenhausen, rät, nur zertifizierte Ware zu kaufen und die Hände von sogenannten „Polenböllern“ zu lassen. Zudem sollte man Raketen nicht aus der Hand starten lassen und die Sicherheitshinweise beachten. Der Verband der pyrotechnischen Industrie gibt zudem den Tipp, Feuerwerkskörper nur in bekannten Verkaufsstellen wie Super- und Baumärkten oder Einkaufszentren zu erwerben. Kennzeichnungen von Feuerwerk müssten deutlich sichtbar, leicht lesbar, dauerhaft und in deutscher Sprache sein.