Volkshochschule Werra-Meißner stellt Programm fürs zweite Semester 2018 vor

Werra-Meißner. Den aktuellen Trends will die Volkshochschule Werra-Meißner (VHS) mit ihrem neuen Programm für das zweite Semester 2018 gerecht werden.

Das erklärte Landrat Stefan Reuß am Freitag: „Es gibt neue Angebote, aber natürlich auch wieder Bewährtes.“

Rund 490 Kurse werden von September bis Februar angeboten – laut Betriebsleiter Matthias Schulze sind das gut 40 mehr als im ersten Semester diesen Jahres. Im Durchschnitt können 70 Prozent der Kurse realisiert werden.

„Im ersten Halbjahr 2018 waren es rund fünf bis sieben Prozent mehr“, sagt Schulze. Durch den neuen Standort in Witzenhausen an der Steinstraße sei nun auch eine Küche vor Ort. Außerdem gebe es einen Medienkoffer, der mobil einsetzbar ist und das digitale Lernen möglich macht.

Die Kursgebühren sind etwa gleich geblieben – eine durchschnittliche Unterrichtseinheit (45 Minuten) kostet laut Schulze 2,50 bis drei Euro. Eine Auswahl der Neuheiten:

Gesundheit

Die Kurse zum Thema Gesundheit werden laut Schulze am besten angenommen. „Die Nachfrage ist sehr stabil, auch weil immer mehr Menschen unter ungesundem Stress leiden und Entspannung suchen“, sagt Gisela Zimmer vom Fachbereich Gesundheit. Auch für Zwölf- bis 18-Jährige gibt es einen Kurs zur Entspannung an der VHS Eschwege (24. September, 15 bis 15.45 Uhr, 3,75 Euro; 15. Oktober, 15 bis 15.45 Uhr, drei Termine, 11,25 Euro; 16. Januar 2018, 14.45 bis 15.30 Uhr, drei Termine, 11,25 Euro).

Verschiedene Kochkurse – zum Beispiel einer für Männer und Flirt&Cook für Singles – sollen die Lust am Essen wecken. „Außerdem verbinden wir Yoga und indische Küche“, sagt Zimmer, und zwar am 12. Januar 2019 von 11 bis 17.15 Uhr in der VHS Witzenhausen für 31,20 Euro.

Gesellschaft

„Der Fachbereich Gesellschaft ist breit gefächert“, sagt Marion Feld. Neu ist der Workshop „Argumentieren gegen Menschenfeindlichkeit“ (22. September in Eschwege, 11 bis 15 Uhr, kostenlos) – um bei Stammtischparolen kontra geben zu können, wie Feld sagt.

Außerdem wird der Datenschutz in Witzenhausen (13. September, 18 bis 20 Uhr, fünf Euro) und in Eschwege (27. September, 18 bis 20 Uhr, fünf Euro) verständlich erklärt. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, Selbstständige und Vereine.

Beruf

Wer berufstätig ist, sollte sich ständig weiterbilden, findet Regina Novak von der Bildungsberatung der VHS Werra-Meißner. Das kann der Kurs zum Betriebssystem Linux (Witzenhausen, ab 15. November, 18.30 bis 20.45 Uhr, fünf Termine, 75 Euro) ebenso abdecken wie die Schulung über E-Mail-Verschlüsselung (Witzenhausen, 28. September von 18.30 bis 20.45 Uhr und 29. September von 9 bis 15 Uhr, 50 Euro).

Sprachen

Sprachkurse sind nach wie vor beliebt, berichtet Thilo Schneider – vor allem Englisch, Französisch und Spanisch. Die VHS Werra-Meißner hat aber unter anderem auch Arabisch (in Eschwege ab 17. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, zehn Termine, 64 Euro; in Witzenhausen ab 19. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, acht Termine, 52 Euro) im Angebot.

Kultur

Theaterworkshops und Poetry-Slam – auch kulturell kann man sich weiterbilden. Bei einer Tagesfahrt nach Paderborn am 20. Oktober (ab Bahnhof Witzenhausen, 67,50 Euro) kann man den Dom und die Gotik-Ausstellung näher kennenlernen. Bei vielen Kulturkursen ist handwerkliches Geschick gefragt. Das neue Semester beginnt die VHS mit einem französischen Abend am Freitag, 7. September, ab 20 Uhr – inklusive Chansons sowie einer Wein- und Käseverkostung am Standort Witzenhausen.

Information: Anmeldung ist erforderlich

Wer das Kursangebot der VHS Werra-Meißner wahrnehmen möchte, muss sich für die Veranstaltungen anmelden – spätestens bis sieben Tage vor dem Kurs. Das ist über den Zettel am Ende des Programmheftes möglich, der an den Standorten in Eschwege und Witzenhausen abzugeben ist, oder online unter www.vhs-werra-meissner.de.