Wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt im Werra-Meißner-Kreis

Erwerbslosenquote liegt im Mai bei 4,9 Prozent

Werra-Meißner – Insgesamt 2529 Menschen sind im Werra-Meißner-Kreis arbeitslos gemeldet. Das sind 50 Personen mehr als im April (plus 2,0 Prozent) und 63 Jobsuchende mehr als im Mai 2018 (plus 2,6 Prozent). Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht für Mai hervor, den die Bundesagentur für Arbeit in Kassel am Mittwoch vorlegte.