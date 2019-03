Einziges weibliches Vorstandsmitglied geht bei VR-Bank Werra-Meißner

Da stand sie noch in der Mitte der Vorstandsmitglieder: Die VR-Bank und Bettina Maschke haben sich bereits zum Ende Februar getrennt. Damit gehören dem Vorstand nun noch Björn Henkel und Rolf Döring (von links) sowie Uwe Linnenkohl (rechts) an. Holger Willuhn verabschiedete sich wie geplant in die Altersteilzeit.

© VR-Bank Werra-Meißner