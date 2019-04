Werra-Meißner-Kreis: 15,5 Mio. Euro fließen in den Straßenbau

In die Straßen im Werra-Meißner-Kreis werden in diesem Jahr rund 15,5 Millionen Euro gesteckt, um sie aus-, um und teilweise auch zurückzubauen.

Das ist der Übersicht über die 21 Baustellen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu entnehmen, die Peter Wöbbeking und Markus Wagner von Hessen Mobil Osthessen gestern vorstellten.

In fünf Bundesstraßen werden sechs Millionen Euro investiert, in acht Landesstraßen fünf und in Kreisstraßen 4,5 Millionen. Der Bau der Autobahn 44 ist in den Berechnungen nicht enthalten, dafür werden 2019 noch mal extra rund 160 Millionen Euro vom Bund ausgegeben.

Im Kreisteil Witzenhausen werden drei Baumaßnahmen etlichen Autofahrern Umleitungen bescheren.

Dazu gehört auch die Erneuerung der Decke der B7 zwischen Walburg und dem Abzweig nach Reichenbach, wobei die Fahrbahn auch schmaler wird. Nach Ostern wird der erste Abschnitt dann voll gesperrt, im Sommer noch sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann geht es aber zwischen Waldkappel und Bischhausen noch weiter.

Mit der Erneuerung der Straße zwischen Wendershausen und B27 unterhalb des Ludwigsteins wird ab Juni eine dringend erforderliche Sanierung in Angriff genommen. Zuvor soll noch die Decke der Strecke zwischen Hilgershausen und Hof Vollung ausgetauscht werden. Auch der schlechte Zustand eines Straßenstücks zwischen Kammerbach und Dudenrode soll ab August der Vergangenheit angehören. Vor dem Ausbau soll aber endlich der Erdfall beseitigt sein, der immer noch den Ortsausgang von Kammerbach in Richtung Hoher Meißner blockiert.

Größere Umwege dürfte noch die Sperrung der Plateau-Straße vom Meißner in Richtung Eschwege zur Folge haben – zwischen Schwalbenthal und Vockerode wird nämlich ab dem Sommer auf 3,4 Kilometer Länge die Fahrbahn erneuert. Und die Strecke am Frau-Holle-Teich entlang bleibt aus Sicherheitsgründen weiterhin dicht.

