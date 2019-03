Zahlreiche Anfragen von Eltern: Im Werra-Meißner-Kreis fehlt es an Tagesmüttern

Einmal in der Woche sehen sich (von links) Elouise, Yoko, Sylvia Olbrich, Jamie, Sandra Bücker, Vivian und Roa beim Treffen der Tagesmütter in der Familienbildungsstätte.

Werra-Meißner. Eltern aus dem Werra-Meißner-Kreis müssen derzeit mit Absagen rechnen, wenn sie ihre Kinder von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreuen lassen möchten.

Besonders in Eschwege und Witzenhausen ist die Nachfrage sehr hoch – doch freie Plätze gibt es nicht.

Peggy Großkurth von der evangelischen Familienbildungsstätte Werra-Meißner in Eschwege, bei der sämtliche Anfragen aus dem Kreis ankommen, berichtet: „Auf meinem Schreibtisch liegt ein großer Stapel mit vielen Anfragen. Da alle Kindertagespflegepersonen momentan komplett ausgelastet sind, kann ich niemanden vermitteln.“ Insgesamt 50 Menschen, darunter vier Männer, arbeiten im Kreis in der Kindertagespflege. „Wir suchen dringend weitere Frauen und Männer, die in diesem Bereich tätig werden möchten“, so Großkurth.

Bislang zu wenige Anmeldungen für Qualifizierungskurs

Ganz ohne Vorkenntnisse ist das allerdings nicht möglich. Bereits in diesem Monat soll ein neuer Qualifizierungskurs starten, der ein halbes Jahr dauert. „Diesbezüglich liegen mir vier Anmeldungen vor. Mindestens zehn sollten es jedoch sein“, meint Großkurth, die die Leitung des Kurses übernimmt.

„Die Gestaltung des Unterrichts ist auf gemeinsames Lernen in der Gruppe ausgerichtet und das setzt eine Mindestanzahl von Personen voraus.“ Die Kosten für den Kurs übernimmt der Kreis, lediglich zwei kleinere Beträge, etwa 20 Euro für Arbeitsmaterial, müssen die Teilnehmer selber bezahlen. Die Familienbildungsstätte Werra-Meißner ist die einzige Qualifizierungsstelle im Kreis für Kindertagespflege.

Bereits Anfragen während der Schwangerschaft

Seit etlichen Jahren in der privaten Kinderbetreuung selbstständig sind Sylvia Olbrich aus Oberhone und Sandra Bücker aus Oberdünzebach. Von Anfang an sind ihre angebotenen Betreuungsplätze begehrt. „Geht ein Kind, ist der frei werdende Platz meistens schon wieder belegt“, berichtet Olbrich, die seit 1988 als Tagesmutter arbeitet. Anfragen von Müttern bereits während der Schwangerschaft habe es schon mehrfach gegeben.

