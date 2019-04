Wälder, Felder und Flüsse im Werra-Meißner-Kreis leiden unter Trockenheit

Werra Meißner. Die anhaltende Trockenheit, die 2018 den Werra-Meißner-Kreis hart traf, könnte sich in diesem Jahr noch fortsetzen. Denn die benötigte Regenmenge bleibt aus.

Derzeit befürchten die Landwirte ähnliche Einbußen wie im vorigen Jahr und die Waldbesitzer mittlerweile dauerhafte Schäden. Die Forstleute stehen vor stressreichen Arbeitswochen. Und Hessens Umweltministerium warnt vor Waldbrandgefahr.

„Es ist desaströs“, so beschreibt Geschäftsführer Uwe Roth vom Kreisbauernverband die Lage auf den Feldern und Wiesen. Und Katrin Teuwsen, die stellvertretende Leiterin des Forstamts Hessisch Lichtenau, sagt: „Die Gesamtsituation ist kritisch.“ Während des Winters habe sich der Wald nicht erholt, da nicht genügend Niederschlag in den Boden kam. So müssten die bereits geschwächten Bäume der jetzigen Trockenheit mit noch schlechteren Grundvoraussetzungen als in einem normalen Jahr trotzen. Letztlich wirkten zwei Faktoren auf den Wald ein, die zudem zusammenspielen: Der Wassermangel, der Bäume vertrocknen lässt, und die Borkenkäfer-Populationen, denen die Bäume auch deshalb wenig entgegenzusetzen haben, weil sie mangels Wassers nicht genug Harz zur Abwehr bilden können.

Nun wird der Wald beobachtet und an den Borkenkäfer-Brennpunkten so schnell wie möglich versucht, durch Fällen von betroffenen Bäumen einen erneuten Schädlingsausflug zu unterbinden. „Wir konzentrieren uns dabei auf die Bestände, die noch sinnvoll geschützt werden können“, sagt Teuwsen.

Auch die Waldbrandgefahr hat sie im Blick. „Eine weggeworfene Zigarettenkippe ist schon heikel“, verweist sie auf die Sicherheits-Tipps des Umweltministeriums. Dessen Angaben zufolge kam es in diesem Jahr schon zu mehr als zehn Waldbränden in Hessen. Auch in Witzenhausen, als am 1. April 200 bis 300 Quadratmeter Wald und Hecken im Flurbereich Ellerberg/Ellingeröder Wald in Flammen standen.

Rauchen im Wald ist nicht erlaubt

Mit seiner Warnung vor Waldbrandgefahr bittet Hessens Umweltministerium um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit im Wald. Dort sei Rauchen grundsätzlich nicht gestattet. Brandgefahr gehe auch von liegengelassenen Flaschen und Glasscherben und aus dem Fahrzeugfenster weggeworfenen Zigarettenkippen aus. Autos sollten nicht über trockenem Bodenbewuchs abgestellt werden. Wer einen Waldbrand bemerkt, soll sofort die Feuerwehr (Notruf 112) informieren.

Wasserqualität der Werra leidet

Auch in der Werra machen sich die anhaltende Trockenheit und die relativ hohen Temperaturen bereits bemerkbar: Wie hier am Wehr in Bad Sooden-Allendorf ist das Wasser trüb und grün-grau-bräunlich gefärbt, sehr wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, dass die Algenblüte wegen des geringen Wasserstands und der erhöhten Sonneneinstrahlung frühzeitig eingesetzt hat. Diese Erscheinung durch die plötzliche, massenhafte Vermehrung von Algen hat es nach Erfahrungen der Mitarbeiter des Außenbezirks Rotenburg des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hann. Münden schon 2018 und 2017 geben, da aber nicht so früh im Jahr.

Welche Folgen die Trockenheit für die verschiedenen Bereiche der Landwirtschaft hat, lesen Sie in der gedruckten Freitagsausgabe der HNA-Witzenhäuser Allgemeinen.