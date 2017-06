Hoher Schaden bei Brand im Wildpark Germerode

Germerode. Ein Brand am Hauptgebäude des Wildpark sGermerode hat am Montagabend Teile der hölzernen Außenverkleidung vernichtet. Es entstand ein hoher Schaden.

In zwei Containern mit Altpapier war an der Rückseite des Hauses Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf die Verkleidung über. Der Einsatz der örtlichen Feuerwehr verhinderte größeren Schaden. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist zur Stunde noch unklar – Brandermittler nehmen am Dienstag ihre Arbeit auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro.

Passanten war gegen 19 Uhr starke Rauchentwicklung auf der Rückseite des Gebäudes mit Kiosk, Gastraum und Toiletten am Eingang zum Wildpark aufgefallen und alarmierten die Feuerwehr. Während der Anfahrt mit dem Löschfahrzeug zum 1,5 Kilometer entfernten Wildpark entschied Einsatzleiter Mario Weißhaar aufgrund der starken Rauchentwicklung, über die Leitstelle auch die Nachbarwehren der Meißner-Gemeinde Vockerode und Abterode zu alarmieren. Zusätzlich forderte er von der Eschweger Stützpunktfeuerwehr Wärmebildkamera und Drehleiter an, da sich im Obergeschoss des Hauses auch eine Wohnung befindet. Automatisch war auch das Deutsche Rote Kreuz mit einem Rettungswagen ausgerückt.

Die Feuerwehr setzte Atemschutzgeräteträger ein. Niemand hielt sich mehr im Hause auf. Der Wildpark hatte seine Pforte um 18 Uhr geschlossen, um 18.45 Uhr verließ die letzte Bedienstete das Gelände, ohne etwas Auffälliges bemerkt zu haben.

Schnell wurde klar, dass lediglich die Außenverkleidung des Hauses im Bereich der Toiletten in Mitleidenschaft gezogen wurde, das Gebäude selbst war vom Feuer verschont geblieben. Auch nach dem Entfernen der Dämmung und Teilen des Dachs konnte die Wärmebildkamera keine verbliebenen Glutnester ausmachen. Keine Stunde - und der Brand war gelöscht.

Bürgermeister Friedhelm Junghans hatte den Einsatz der 32 Feuerwehrkräfte vor Ort verfolgt und sich dabei einen Überblick über das Ausmaß des Schadens verschafft. Die Gemeinde Meißner ist Eigentümer des Wildparks.