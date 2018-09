Wildschweine im Garten: Was kann man dagegen tun? 

Werra-Meissner. Im Schutz der Dunkelheit streifen sie umher und können in Privatgärten einen „Saustall“ hinterlassen: heimische Wildschweine.

Der Ärger ist häufig programmiert, denn Wildtiere haben keinen Halter und für den verursachten Schaden fühlt sich niemand zuständig.

So erging es auch der Witzenhäuserin Inge Siedlewski, die die Rasenflächen im Garten ihres Sohnes an der Eichsfelder Straße verwüstet vorfand. „Die Tiere müssen mehrfach zu Gange gewesen sein. Sie sind durch einen Bachlauf vom Warteberg bis auf das Grundstück gelangt“, vermutet die 79-Jährige.

Wie sich Privatpersonen vor solchen nächtlichen Besuchen schützen können, was im Falle eines Aufeinandertreffens mit Wildschweinen zu tun ist und ob Versicherungen einen Schutz bieten, erfuhren wir im Gespräch mit dem Witzenhäuser Ordnungsamt, dem Jagdverein Hubertus und einer Versicherung.

Wieso tauchen Wildschweine auch in Wohngebieten auf?

In der Stadt suchen die Tiere auch in Abfalltonnen nach Nahrungsresten, fressen Gartenabfälle oder durchwühlen Komposthaufen. „Vor allem Komposthaufen mit Speiseresten sind verlockend“, erklärt Silke Hartung vom Jagdverein Hubertus. Sie rät deshalb keine Speiseabfälle offen liegen zu lassen und Mülltonnen gut zu verschließen. „Am besten ist es auch, Müllsäcke grundsätzlich erst morgens nach draußen zu bringen, denn die Tiere besitzen einen sehr guten Geruchssinn“, so Hartung.

Wie kann der eigene Garten geschützt werden?

Ein stabiler Zaun hilft, um den Besuch von Wildschweinen zu vermeiden. Da die Tiere mit ihrem Rüssel ohne Probleme den Boden aufgraben und Zäune hochdrücken können, ist ein Betonsockel für den Gartenzaun empfehlenswert. Etwa eineinhalb Meter sollte der Zaun mindestens hoch sein, da die Tiere sehr hoch springen können.

Wie sollte man sich verhalten, wenn es zur Begegnung mit den Tieren kommt?

„Wildschweine sind grundsätzlich friedlebend und gehen Menschen aus dem Weg“, erklärt Hartung. Es sei dennoch ratsam, die Ruhe zu bewahren und hektische Bewegungen zu vermeiden, um das Tier nicht zu verängstigen und in Panik zu versetzen. Auf keinen Fall sollte das Tier in eine Ecke gedrängt werden, sondern ihm die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst zurückzuziehen.

Zu welcher Jahreszeit sind Wildschweine besonders gefährlich?

Besonders gefährlich ist es, wenn man zwischen eine Bache und ihre Frischlinge gerät. In der Regel werfen die Bachen ihre Frischlinge im Frühjahr. „Wer in die Nähe gerät, der wird durch lautes Schnauben und Blasen vorgewarnt.

In diesem Fall sollte sofort der Rückzug angetreten werden“, erklärt Hartung. Gefahr geht auch von verletzten Keilern aus. Nachts und in der Dämmerung sollten Wanderer und Spaziergänger nicht allein und fernab der Waldwege unterwegs sein.

Müssen Kommunen für die Schäden im Garten von Privatpersonen aufkommen?

Nein, erklärt Sabine Rode von der Witzenhäuser Stadtverwaltung. Das Ordnungsamt ist in diesem Fall nicht zuständig, denn bei Wohngebieten handelt es sich um einen befriedeten Bereich. „Auf den Fluren und Wiesen sieht es dann anders aus“, so Rode.

Ist es möglich, sich gegen die Schäden von Wildtieren zu versichern?

Laut Björn Wiebers von der Allianz-Versicherung aus Witzenhausen können umgepflügte Rasenflächen und durch Wildschweine geplündertes Obst nicht versichert werden.

„Sollte ein Wildschwein allerdings in die eigenen vier Wände gelangen und Schaden verursachen, kann eine Versicherung greifen“, erklärt Wiebers. Beispielsweise beim Abschluss einer Hausratversicherung kann eine Klausel in den Vertrag aufgenommen werden, die vor Wildschäden im eigenen Haus schützt.

Wer trägt also nun im Zweifelsfall die Kosten?

Die Tiere sind herrenlos. In privaten Gärten sind daher Jäger, Förster und auch Jagdgenossenschaften nicht zuständig. In den befriedeten Bezirken ruht die Jagd, das Sicherheitsrisiko für Menschen ist zu hoch. Für von Wildtieren verursachte Schäden müssen die Eigentümer also selbst aufkommen.