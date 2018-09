Fragen im Minutentakt: Wir suchen Leser für Kandidatencheck zur Landtagswahl

Werra-Meissner. Vor der Landtagswahl wollen HNA-Witzenhäuser Allgemeine und Werra Rundschau den Kandidaten auf den Zahn fühlen. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe.

In knapp fünf Wochen, am 28. Oktober, wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Überall ziehen in diesen Tagen wieder Politiker durch die Straßen und klingeln an Haustüren, um für sich Werbung zu machen.

Diese Art des Wahlkampfs ist bei vielen Politikern auch deshalb so beliebt, weil sie an der Haustür das Überraschungsmoment auf ihrer Seite haben. Sie können agieren, ihre Themen anbringen, die oft perplexen Bewohner mit netten Worten umgarnen, ihnen Werbegeschenke in die Hand drücken – um nach ein paar Minuten zur nächsten Haustür zu gehen und dort ihr einstudiertes Programm zu wiederholen. Eine Woche vor der Landtagswahl drehen HNA und Werra-Rundschau den Spieß einmal um. Unter dem Motto „Kandidatencheck – Leser fragen Politiker“ veranstalten wir gemeinsam am Dienstag, 16. Oktober, ab 18.30 Uhrim Hochzeitshaus in Bad Sooden-Allendorf, also zwölf Tage vor der Landtagswahl, einen Diskussionsabend der besonderen Art. Sieben Leser haben dann im großen Saal die Möglichkeit, mit allen Direktkandidaten des Wahlkreises 9 (Eschwege-Witzenhausen) ins Gespräch zu kommen. Das Überraschungsmoment ist dann auf ihrer Seite.

Der Clou: Der Diskussionsabend ist aufgebaut wie ein Speed-Dating – ohne Podium, ohne Publikum, dafür mit Stoppuhr. Jeder Leser hat fünf Minuten Zeit, jeden Kandidaten im Vier-Augen-Gespräch mit seinen persönlichen Fragen zu konfrontieren. Dann ertönt ein Gong und die Kandidaten ziehen weiter zum nächsten Tisch. Alle Direktkandidaten haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Das sind (in der Reihenfolge, wie sie später auf dem Wahlzettel stehen):

- Dirk Landau (CDU),

- Knut John (SPD),

- Felix Martin (Grüne),

- Dorothea Volland (Linke),

- Michael Göbel (FDP),

- Klaus-Dirk Schenk (AfD)und

- Andreas Hölzel (Freie Wähler).

Für den Diskussionsabend fehlen uns noch Leser aus dem Werra-Meißner-Kreis, die Interesse haben, die Kandidaten zu befragen. Sie sollten im Wahlkreis 9 (Eschwege-Witzenhausen) wahlberechtigt sein. Ausgeschlossen sind Personen, die einer Partei angehören. Da wir nur sieben Plätze zur Verfügung haben, behalten wir uns vor, die Teilnehmer aus den eingegangenen Schreiben auszuwählen.

Wenn Sie bei unserem „Kandidatencheck“ dabei sein möchten, schreiben Sie uns kurz Ihren Namen, Alter und Beruf und warum Sie mitmachen möchten.

Kontakt: Per E-Mail an witzenhausen@hna.de oder ganz klassisch per Post an die HNA-Lokalredaktion, Walburger Straße 2 in 37213 Witzenhausen.