Werra-Meißner-Kreis: So verhält man sich richtig bei Bränden und Unfällen

Von: Eden Sophie Rimbach

Teilen

Gut und sicher arbeiten können Einsatzkräfte, wenn die Fahrzeuge nicht von anderen blockiert werden oder Menschen den Einsatz stören. Hier löschte die Freiwillige Feuerwehr Niederhone ein Baufahrzeug bei Albungen auf der Bundesstraße B 27. (Archivfoto) © Fabian Diehl

Feuerwehr und Rotes Kreuz aus dem Werra-Meißner-Kreis erklären, mit welchem Verhalten Bürger die Einsatzkräfte unterstützen können.

Werra-Meißner – Bei Einsätzen von Feuerwehr und Rettungsdienst zählt oft jede Sekunde. So können Bürger zum reibungslosen Ablauf beitragen.

Unfallstelle

Pascal Jacob, Gemeindebrandinspektor Wehretals, und Matthias Gebhardt, Rettungsdienstleitung DRK-Kreisverband Eschwege, erklären, dass der Eigenschutz vorgeht. Wer zu einem Verkehrsunfall hinzukommt, solle auf das Tragen einer Warnweste und das Nutzen der Warnblinkeinrichtung achten. Gerade bei Unfällen auf einer Autobahn und im Dunkeln sei die Gefahr sonst sehr hoch. Auf keinen Fall solle man versuchen, die Unfallstelle selbst abzusperren oder sie mit dem eigenen Fahrzeug blockieren.

Ersthelfer

„Wichtig ist, überhaupt zu helfen“, erklärt Gebhardt. Befürworten würde er es, wenn jeder den Erste-Hilfe-Kurs alle ein oder zwei Jahre wiederholen würde. Denn oft sei die Angst vor Fehlern bei Ersthelfern groß. „Jeder Ersthelfer ist geschützt“, erklärt er. Beim Einsatz von Defibrillatoren könne man eigentlich keine Fehler machen. Allein ein nasser Untergrund, der entsprechend leitet, könne ein Problem darstellen. Jacob sagt: „Schon der Notruf ist eine erste Hilfe“. Laut Gebhardt kann auch das Betreuen einer verletzen Person helfen, beispielsweise nachdem ein älterer Mensch gestürzt ist.

Fahrzeuge

„Wenn sich ein Einsatzfahrzeug nähert, sollte man auf keinen Fall in Panik verfallen“, so Jacob. Wichtig sei, die Situation im Blick zu behalten und beispielsweise in einer Parkbucht zu halten, um das Fahrzeug passieren zu lassen. Jacob: „Der größte Fehler wäre, einfach anzuhalten“.

Bei einem Einsatz sollte man Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst keinesfalls zuparken. Doch das Parken nach der Straßenverkehrsordnung helfe Einsatzkräften auch, wenn noch kein Einsatz zu erkennen ist. Als Faustregel erklärt der Gemeindebrandinspektor, dass sich Fahrer die Maße eines Lkw vor Augen halten sollten. Denn dessen Breite entspricht auch der von Löschfahrzeugen oder der Drehleiter. Letztere ist das längste Fahrzeug der Feuerwehr und kommt gerade bei Gebäudebränden zur Bekämpfung des Feuers oder auch der Personenrettung zum Einsatz.

Fehlverhalten

Wer sich in der Nähe eines Einsatzes befindet, sollte laut Jacob und Gebhardt auf keinen Fall einfach zuschauen oder gar fotografieren und filmen. Denn während Einsatzkräfte auf den Fall vorbereitet sind und in dem Moment arbeiten, signalisiere das Gaffen laut Jacob etwas anderes, könne für Anspannung bei den Einsatzkräften sorgen.

Dabei gehe es auch um den Persönlichkeitsschutz der Betroffenen. Immer wieder komme es vor, dass Videos von Einsätzen mit den Betroffenen in WhatsApp-Gruppen auftauchen. Das dürfe nicht passieren.

Unterstützung

Hilfreich ist es laut Jacob, wenn Anwohner bei Einsätzen in Wohngebieten Getränke oder Verpflegung zu den Einsatzkräften bringen. Vor allem eine Kanne Kaffee bei Kälte oder Wasser bei einem Einsatz im Sommer helfe.

Generell lobt der Gemeindebrandinspektor, dass die Menschen innerhalb ihrer Nachbarschaft wieder stärker aufeinander acht geben. Wichtig ist ihm, dass die Akzeptanz für alle Einsatzkräfte da ist und die Menschen Verständnis haben, wenn es beispielsweise bei einem nächtlichen Einsatz lauter ist. „Wir wollen einfach schnellstmöglich Hilfe leisten können“, erklärt er. (Eden Sophie Rimbach)