Aufsichten müssen auf Hausregeln hinweisen – keine Gewalt

Von: Tobias Stück

Teilen

So sollte es eigentlich sein: Gute Laune und fröhliches Planschen ist in den Schwimmbädern im Werra-Meißner-Kreis willkommen, doch nicht alle Gäste verhalten sich angemessen. © Eden Sophie Rimbach

Die Schwimmbäder im Werra-Meißner-Kreis müssen zwar noch keine Platzverweise aussprechen, der Ton wird jedoch auch hier rauer.

Werra-Meißner – Die Betreiber von Freibädern im Werra-Meißner-Kreis haben auch mit Disziplinlosigkeiten der Besucher zu kämpfen – allerdings nicht in dem Maße, wie es in Einrichtungen in Großstädten der Fall ist. Das berichten Betreiber und Aufsichtspersonen nach einer stichprobenartigen Umfrage unserer Zeitung.

Es sei in diesem Jahr schlimmer als in den Vorjahren, berichtet Uwe Hansen vom Freizeit- und Erlebnisbad Sontra in Sontra. „Wenn man die Badegäste auf die Einhaltung der Baderegeln hinweist, fallen schnell Beleidigungen“, hat Hansen festgestellt.

Zu den Vergehen gehören oftmals, dass sich Menschen, die nicht schwimmen können, im tiefen Wasser aufhalten. „Wer paddelt wie ein Hund, hat da nichts verloren“, sagt Hansen und weist die Gäste bei seinen ständigen Rundgängen darauf hin. Auch Foto- und Videoaufnahmen mit Smartphones ahnden die Aufseher direkt. Am Beckenrand sind sie in Sontra ohnehin verboten. Oftmals scheiterten die Diskussionen über Regeln an Sprachbarrieren. Bislang haben Hansen und sein Team aber noch jede Meinungsverschiedenheit geschlichtet.

Werra-Meißner: Schwimmbäder berichten von immer mehr Ermahnungen

An sonnigen Tagen kommen rund 1000 Menschen nach Sontra ins Freibad. Bei großer Hitze sind es auch mal mehr als 1500. Weil das Freibad mit großer und kleiner Rutsche, Strömungskanal und Sprungtürmen so attraktiv ist, kommen die Besucher auch von weiter her. „Im Gegensatz zu früher kenne ich nicht mehr jeden Badegast“, sagt Hansen.

Hans-Jörg Müller, zweiter Vorsitzender des Fördervereins in Bad Sooden-Allendorf, hat in den 30 Jahren, in denen er sich für das Freibad einsetzt, keine Verrohung der Sitten festgestellt. „Wir haben uns in den letzten Jahren auch mehr zu einem Familienbad entwickelt“, sagt Müller. Viele Besucher würden sich untereinander kennen und im Familienverband kommen. „Wenn ein paar Halbstarke mal über die Stränge schlagen, haben wir das schnell unter Kontrolle. An normalen Tagen sind hier 500 bis 600 Badegäste auf der Anlage, zu Spitzenzeiten etwa 1100.“

Auch wenn man im Freibad in Witzenhausen immer mal wieder – besonders an den vollen Tagen – zur Einhaltung der Baderegeln ermahnen muss, habe es die Wasseraufsicht nach wie vor vergleichsweise einfach. „Die Ermahnung reicht meistens schon“, sagt der technische Leiter Christoph Küthe.

Zu Gewalttaten sei es in Witzenhausen, wie in den anderen Freibädern, noch nicht gekommen. (Tobias Stück)