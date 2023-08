Unwetter wüten im Kreis: Zwei Kommunen besonders betroffen

Von: Kim Hornickel

Bei einem Unwetter in Grebendorf ist Wasser durch die Decke ins dortige Edeka eingedrungen und hat für Zerstörung gesorgt. © Feuerwehr Schwebda

In der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried hat das Unwetter letzte Nacht für starke Schäden gesorgt.

Meinhard/Wanfried - Wie Wanfrieds Bürgermeister Wilhelm Gebhard mitteilte, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem folgenschweren Unwetter, das massive Schäden in der Stadt anrichtete. Von bis zu 35 Einsätzen in dieser Nacht, allein in Wanfried, spricht auch Gemeindebrandinspektor Christian Sasse. Dabei habe es sich um eine Gewitterzelle gehandelt, die besonders langsam über der Stadt unterwegs war. Bis zu 35 Liter seien auf den Quadratmeter geregnet, erklärt der Bürgermeister.

Starkregen sorgte in Wanfried für verschmutzte Straßen und viele Feuerwehr-Einsätze. © Benjamin Kleinpeter

Auch in Grebendorf waren die Feuerwehrleute im Einsatz. Dort hatte der Starkregen dem Dach des Edeka-Marktes zugesetzt. In dem Gebäude fielen Deckenplatten auf die Auslage, die Feuerwehr saugte das Wasser mit schwerem Gerät ab.

