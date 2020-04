Meinharder übersieht Auto von Thüringer

+ © Symbolbild: dpa Zu einem Auffahrunfall mit 4000 Euro schaden kam es am Dienstag in Eschwege. © Symbolbild: dpa

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag gegen 4.30 Uhr in der Augustastraße in Eschwege. Ein Fahrer aus Meinhard übersah, dass ein vor ihm fahrendes Auto an einer Kreuzung hielt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Mühlhausen in Richtung „Herkules-Kreuzung“. Im Kreuzungsbereich musste der 56-Jährige halten, was ein hinter ihm fahrender 57-Jähriger aus Meinhard zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß. Schaden: 4000 Euro.

Quelle: Werra-Rundschau