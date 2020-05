Behinderte erleben durch Corona-Sanktionen neue Hürden im Alltag

Nur so viele Kunden wie Einkaufswagen dürfen derzeit in viele Läden. Doch manche Menschen können keinen Wagen nehmen – etwa, weil sie im Rollstuhl sitzen oder an Gehhilfen laufen. Sie brauchen mehr Hilfe und Rücksichtnahme, wie uns ein Leser aus Bad Sooden-Allendorf jüngst berichtete.

© Sven Hoppe/dpa