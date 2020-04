In Höhe der A.T.U.-Filiale Eschwege

+ © dpa © dpa

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend an der Niederhoner Straße in Eschwege in Höhe der A.T.U.-Filiale ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Ersten Angaben zufolge ist eine Fußgängerin gegen 18.45 Uhr von einem Auto erfasst worden. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Die Straße wurde für den Verkehr voll gesperrt.

Quelle: Werra-Rundschau