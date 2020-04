Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis: 10.000 Euro Schaden in nur einer Nacht

Wildschwein und Rehe verendeten

Eine Reihe von Wildunfällen ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienst im Werra-Meißner-Kreis. Dabei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Am Montagabend 21 Uhr erwischte ein 35-Jähriger aus Mühlhausen ein Reh, als er auf der Landesstraße L 3249 zwischen Hausen und Küchen unterwegs war. Das Reh verendete, der Schaden am Fahrzeug beträgt 3500 Euro.

Um 01.30 Uhr kollidierte zwischen Eschwege und Reichensachsen ein 26-jähriger Autofahrer aus Kassel ebenfalls mit einem Reh. Auch dieses Tier starb an der Unfallstelle. Hier liegt der Schaden bei 1000 Euro.

Gegen 5.15 Uhr stieß ein 56-jähriger Autofahrer aus Wildeck zwischen Stadthosbach und Thurnhosbach mit einem Reh zusammen, das ins Feld flüchtete.

Den Schaden am Auto des 56-Jährigen schätzten die Beamten auf 500 Euro. Zwischen Aue und Frieda verendete am Dienstagmorgen um halb sechs ein Wildschwein an der Unfallstelle. Es war von einem PKW erfasst worden. Schaden: 5000 Euro. Ein weiteres Reh starb bei Großalmerode nach einem Unfall.

Quelle: Werra-Rundschau