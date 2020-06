Eschwege – In einen Kleingarten am Westring in Eschwege sind bisher unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Samstag 9.30 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr. Um auf das Grundstück zu gelangen, brachen die Täter gewaltsam die Tür der Gartenparzelle auf und entwendeten dann zwei sogenannte Pocket-Bikes und einen blauen Motorroller. Außerdem versuchten sie, die Gartenlaube aufzubrechen. Den Stehlwert beziffert die Polizei mit 120 Euro, den entstandenen Sachschaden mit 20 Euro. salz

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter Telefon 05651/9250.

Quelle: Werra-Rundschau