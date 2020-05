Nach Streit Messer gezückt? Polizei sucht Zeugen 

Auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in Eschwege

Ein zunächst verbal geführter Streit zwischen einem 32-jährigen Eschweger und einem 50-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard an der Kasse des Lidl-Markts an der Eschweger Bahnhofstraße soll so eskaliert sein, dass ein Messer gezückt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, begann der Streit gegen 20.40 Uhr und soll nach Verlassen des Marktes auf dem Parkplatz weitergeführt worden sein. Um die vermeintliche Messerattacke aufzuklären, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege in Verbindung zu setzen.

Hinweise: Telefon 0 56 51/9250

Quelle: Werra-Rundschau