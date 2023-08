Im Team gegen Brustkrebs: Bischhäuserin nimmt mit Freundinnen an Matschlauf teil

Von: Eden Sophie Rimbach

„Save Your Boobs, Girls!“ (deutsch etwa: „Rettet eure Brüste, Mädels!“): Mit diesen T-Shirts machen (von links) Mirjam Amlung, Marie Krause-Jausel, Miriam Ebel, Luisa Hühnert und Stefanie Saakel auf Brustkrebs aufmerksam. © Foto: sportograf.com/NH

Marie Krause-Jausel aus Bischhausen hat nach dreijähriger Unterbrechung mit ihrem Team am „Muddy Angel Run Mitten in Deutschland“ in Stadtoldendorf teilgenommen. Sie macht damit auf das Thema Brustkrebs aufmerksam.

Bischhausen – Schlamm spritzte den fünf Frauen in schwarzer Sportbekleidung und mit pinkfarbenen Stirnbändern ins Gesicht, als sie gemeinsam unter einer Reihe Autoreifen hindurch krabbelten, fast kinntief versanken. Trotz Matsch und Anstrengung trugen dabei alle fünf ein breites Lächeln im Gesicht, denn sie machen sich stark für ihre Freundin Marie und alle anderen Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Marie Krause-Jausel aus Bischhausen hat nach dreijähriger Unterbrechung mit ihrem Team am „Muddy Angel Run Mitten in Deutschland“ in Stadtoldendorf teilgenommen. „Das ist eigentlich auch der Ur-Kern der ganzen Sache“, so die 35-Jährige über das diesjährige Team, das aus ihr, ihrer Schwester Miriam Ebel, ihrer besten Freundin und ihrem – wie sie mit einem Lächeln sagt – „Seelenmenschen“ Mirjam Amlung sowie Luisa Hühnert und Stefanie Saakel bestand. Zu diesem Kern zählt eigentlich auch Marina Mähler, die am vergangenen Sonntag nicht dabei sein konnte.

2014 nahm Marie Krause-Jausel erstmals mit einem Team an einem Lauf teil, der zur Aufklärung über Brustkrebs beitragen soll und bei dem Spenden gesammelt werden. Damals war das das „Race for the Cure“ in Frankfurt, als ein Rennen für die Heilung.

Diagnose Brustkrebs

Im Jahr 2012 hatte die Bischhäuserin selbst die Diagnose Brustkrebs erhalten. Normalerweise, so die 35-Jährige, gelte man irgendwann als krebsfrei. Doch bei ihr wurde vor zwei Jahren ein sogenanntes Brustkrebsgen festgestellt. Seither macht sie eine vorbeugende Medikamententherapie. Die starken Lieferengpässe bei Medikamenten, die Tamoxifen enthalten, Ende 2021 und 2022 betrafen sie ebenfalls.

Muddy Angel Run Der „Muddy Angel Run“ („schlammiger Engel-Lauf“) ist ein Hindernis-Matschlauf für Frauen. Er findet in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Pro Teilnahme-Ticket und Fanartikel spendet Xletix als Veranstalter laut eigenen Angaben einen Euro an Brustkrebs Deutschland e. V. (Schweiz: Pink Ribbon; Österreich: Vienna Pink Dragons).

„Ich sage immer, ich habe zwei Jobs“, erklärt sie das Koordinieren ihrer mit der Krankheit verbundenen Termine. Ihrem Beruf kann die Zahnmedizinische Fachangestellte, die bei Kieferorthopäden und Oralchirurgen arbeitet, nicht mehr Vollzeit nachgehen. Aber auf die Frage zu ihrem Alltag winkt sie locker ab und lächelt: „Das kann man alles planen.“

Sie weiß, dass die Krankheit oft Angst macht. „Ich lebe ja das ganze Jahr – 365 Tage im Jahr – mit der Krankheit“, sagt die 35-Jährige. Da sei der Muddy Angel Run der eine Tag, an dem sie und andere Teilnehmerinnen „dem Krebs mal ins Gesicht lachen.“

An Hindernissen ist Teamarbeit gefragt

Und das haben sie und ihr Team, das immer für sie da war und ist, wie sie sagt, getan. In der Gruppe ging es durch Reifen im Schlamm, tauchend durch Matschbecken oder die neue Rutsche hinunter. An vielen der 15 Hindernisse sei Teamarbeit gefragt. Am Rand der etwa fünf Kilometer langen Strecke ist Ehemann Benjamin Krause immer mit dabei. Die Gruppengröße sei beim ersten Lauf seit 2019 ideal gewesen. „Es ist gefährlich“, sagt sie über den Lauf, der mit Schlamm und Dreck eigentlich nicht der Fall der sportlichen Frau wäre. Doch der Lauf ist ihr wichtig. Am Sonntag um 12.36 Uhr war sie froh darüber, dass das Team zwar mit einigen blauen Flecken, aber ansonsten heil ins Ziel kam. Es gelte die Regel: „Der, der zuerst fällt, muss die erste Flasche Sekt ausgeben.“ Am Ende sei in den etwa zwei Stunden jede einmal ausgerutscht, was die Frauen mit Humor nahmen. Marie Krause-Jausel will für das Thema sensibilisieren: „Letztendlich kann es jeden treffen – ob mit oder ohne Gen.“

