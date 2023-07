Nach Unfall: „Ich brauche die Kicks“

Von: Stefanie Salzmann

Ballspielen im Rollstuhl: Julia Eyrich während ihrer Rehabilitation. © Privat

Höher, schneller, weiter – so lebte Julia Eyrich (30) aus Waldkappel. Privat und auch beruflich schien der jungen Frau alles zu gelingen. Bis zu dem Tag, als sie bei einer Bundeswehrübung schwer verunglückt und ihr die Ärzte mitteilen, dass sie nie wieder laufen wird.

Waldkappel – Als Julia Eyrich 24 Jahre alt ist, wird sie in der Bundeswehr Führungskraft und erreicht damit ihr Ziel, das sie sich sieben Jahre zuvor bei ihrem Eintritt ins Heer selbst gestellt hat. Sie leitet in Ulm eine Dienststelle mit 120 Leuten. „Ich wusste, dass ich das kann. Und ich wollte an meine Grenzen gehen, weil ich das brauchte“, sagt sie heute.

Dass Grenzerfahrungen bald ihr gesamtes Leben prägen und bestimmen werden, ahnt sie noch nicht. So kometenhaft ihre Karriere, so brutal ihr Sturz und ihr Kampf ums Leben, der dann folgt.

Sie schließt ihr Studium „Management und Medien“ in München als Jahrgangsbeste ab, ihre Masterarbeit findet international Anerkennung, sie soll promovieren, entscheidet sich aber erst mal für den Dienst.

Im Februar 2019 reist sie mit mehreren Kameraden zum Skifahren ins Allgäu, es geht um Vertrauensbildung unter Personenschützern. Sie macht zunächst eine Langlauftour, entscheidet sich gegen eine vereiste Buckelpiste, weil sie am folgenden Wochenende in Grebendorf noch Fußballspielen und deshalb ihre Kräfte schonen will. Bei der Abfahrt ins Tal bleibt sie mit einem Ski in einem Schneehaufen hängen und schleudert den Hang hinab.

„Zum ersten Mal stand mein Leben still, das bis dahin nur höher, schneller, weiter war.“

Niemand sieht den Unfall, erst einige Zeit später findet ein ziviles Pärchen einen Skistock und macht sie auf die Suche. Das Paar findet die junge Frau 300 Meter hangabwärts an einem Baum, ihr Bein ist seltsam verdreht. Die Helfer ohrfeigen die Bewusstlose, bringen ihr Bein wieder in eine brauchbare Position und bringen sie nach oben zur Piste.

Voller Adrenalin fährt Julia Eyrich auf einem Ski ins Tal, sie fühlt keine Schmerzen. Als sie in der Unterkunft im Bett liegt, weiß sie nicht mehr wo sie ist, sie hat rasende Schmerzen und ihre Kameraden bringen sie nach Ulm ins Krankenhaus, wo zu ersten Mal ein Arzt unter ihre Kleidung schaut. Ein Wirbelsäulenschutz, den sie trug, findet sich in tausend Scherben, sie hat schwere innere Blutungen, zahlreiche Knochenbrüche und Risse im Bein, die Kniescheibe war durchbrochen. Wegen der starken Blutergüsse kann sie erst Wochen später operiert werden.

„Danach hab ich dann gemerkt, dass was ganz und gar nicht stimmt“, sagt sie. Nach sechs Wochen Reha hat sie praktisch keine Fortschritte gemacht. „Jede Oma kam besser voran.“ Die Ärzte raten ihr, Geduld zu haben. Doch zusätzlich zu der Tatsache, dass die nicht laufen kann, steigern sich ihre ihre Schmerzen ins Unerträgliche, sodass sie ohne hoch dosierte Opiate nicht mehr klarkam. Ein MRT bestätigt, dass das Bein auch nach Wochen genauso verletzt ist wie unmittelbar nach dem Unfall.

Als sie acht Operationen, davon fünf große, hinter sich hat, kommt ein Arzt an ihr Bett und sagt ihr: „Wir können hier nichts mehr für dich tun. Du wirst nicht mehr laufen können.“ Sie heult und denkt, „die haben doch einen Knall“ und entlässt sich selbst aus der Klinik. „Zum ersten Mal stand mein Leben still, das bis dahin nur höher, schneller, weiter war.“

Ein Jahr später – sie kann immer noch nicht laufen – wendet sie sich an einen alten Spezialisten. Der sieht sie noch mal als Herausforderung, obwohl er sich solch „schwerer Fälle“ eigentlich nicht mehr annehmen wollte. In ihrem Bein hatte sich eine schwere Arthofibrose entwickelt. Dabei handelt es sich um eine überschießende Narbenbildung in den großen Gelenken nach Verletzungen. Der Spezialist operiert sie und entfernt alles, was in dem Knie nicht unbedingt gebraucht wird.

Die ersten Schritte

Und dann beginnt sie eine weitere Reha – von morgens bis abends trainiert sie. „Mein ehemaliges Fußballerinnenbein war nur noch Haut und Knochen“, erzählt sie. Mitte 2021 macht sie dann die ersten echten Schritte. „Mir war klar, dass ich fortan eine Schwerbehinderung habe, aber ich möchte laufen und Radfahren können“, beschließt sie.

Der Kick muss sein

Vermutlich, auch um sich selbst zu fühlen, denn auch ihre Ehe hat den Unfall nicht überlebt, beginnt sie mit Extremsportarten. Sie überlegt, was sie tun könnte, entscheidet sich für Eisschwimmen und meldet sich für einen Wettkampf am Wörthersee an. Sie schaut sich ein Tutorial auf Youtube an, trainiert vier Wochen und fährt im Winter 2022 nach Österreich. Das Wasser hat Minus 1 Grad Celsius, als sie startet. Bei der Siegerehrung anschließend gewinnt ein internationaler Eis-Profi mit einer Zeit von acht Minuten, Julia Eyrich landet mit zehn Minuten auf Platz zwei.

Sie fährt Rennrad, belastet vor allem ihr linkes Bein und nimmt so beispielsweise mit dem „Team Deutschland“ acht Tage in den USA an dem „Projekt Hero“ teil. Das ist eine amerikanische Sportveranstaltung für Menschen, die bei Einsätzen versehrt wurden und es geblieben sind.

Sie schwimmt unter anderem in zehn Stunden 22 Kilometer durch den Starnberger See, ein anderes Mal 19 Kilometer durch den Genfer See, nimmt an Radrennen teil. „Ich verschaffe mir ständig Kicks, die ich brauche“, sagt sie.

Die Promotion

Am Tag ihres Unfalls hatte Julia Eyrich erfahren, dass sie zurück an die Universität kann, um dort ihre Promotion zu machen. Das tut sie jetzt. Ihr Thema „Kommunikationskonzepte für künftige Einsätze“. Dabei wertet sie den Afghanistan-Einsatz aus.

Die Invictus-Games

Am Sportmedizinischen Zentrum der Bundeswehr in Warendorf hat sie hart und mit starkem Willen trainiert. Eine Kommission aus Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten und Ärzten nominiert sie im Oktober vorigen Jahres für die Invictus Games, die im September 2023 in Düsseldorf stattfinden. Dort soll sie Schwimmen und Radfahren. Ihre erste Reaktion: „Nö, ich bin doch nicht behindert.“

Doch sie weiß natürlich, dass sie nicht mehr zu den Unversehrten gehört. Und trainiert neben ihrer Promotion in den Camps der Bundeswehr für die großen Spiele. Aber sie weiß auch, dass jeder Mensch Grenzen hat. „Das höher, schneller, weiter darf nicht zu viel werden.“

Invictus Games - Sportereignis von Prinz Harry ins Leben gerufen

Die Invictus Games sind ein internationales Sportereignis für Soldatinnen und Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben. Sie wurden von Prinz Harry 2014 ist Leben gerufen. Er ist zugleich Schirmherr der Invictus Games Foundation. Der Name ist aus lateinisch Invictus „unbesiegt, unbezwungen“ und englisch Games „Spiele, Sportveranstaltung“ gebildet. In diesem Jahr finden die Invictus Games zum sechten Mal statt, Austragungsort ist Düsseldorf. (Stefanie Salzmann)