Kitzrettung im Morgengrauen bei Hasselbach

Kitzretterinnen von Hasselbach: Mo (links) und Janine Dippel bergen ein Kitz aus der Wiese und retten das Tier damit vor dem Mähtod. © Christoph Dippel/nh

Hasselbachs Jagdpächter bergen mit Helfern vor Mahd Rehkitze und retten sie vorm Tod.

Hasselbach – Es ist kurz nach vier Uhr an einem kalten Morgen Mitte Mai, als sich eine Gruppe Menschen in der Feldflur von Hasselbach an einem großen Wiesenschlag trifft. Kaum eben erscheint das erste Grau des neuen Tagens am östlichen Horizont. Frierend, aber aufmerksam hören die Frauen und Männer den Erklärungen von Jagdpächter Christoph Dippel zu. Heute soll eine große Wiese gemäht werden, in der nach den Erfahrungen der letzten Jahre die Rehmütter ihre Kitze nach dem Setzen, also unmittelbar nach der Geburt, verstecken.

Ricken legen ihre Kitze in Wiesen ab

Wiesen scheinen der ideale Lebensraum für die neugeborenen Rehe zu sein. Im undurchdringlichen Dschungel der Grashalme und Blüten sind sie, wenn sie von der Mutter abgelegt werden und sich in einem angeborenen Schutzreflex bei Gefahr fest auf den Boden drücken, für ihre natürlichen Feinde fast unauffindbar. Das gefleckte Fell und der kaum vorhandene Eigengeruch lassen die Kitze in einer fast perfekten Mimikry mit ihrer Umgebung verschmelzen.

Sollte sich dennoch einmal ein Fuchs dem Kitz nähern, so wird ihn die Ricke wütend vertreiben, indem sie ihm mit ihren Vorderläufen eine schmerzhaft Tracht Prügel verpasst. Aber all diese in einer fast 25 Millionen Jahre dauernden Entwicklungsgeschichte der Rehe entwickelten Schutzmechanismen sind wirkungslos gegenüber den heute durch die landwirtschaftlichen Maschinen entstehenden Gefahren.

Erste Wiesenschnitt fällt in Zeit der Kitze

So fällt der erste Wiesenschnitt meist genau mit dem Geburtstermin der Rehkitze zusammen. Leistungsstarke Traktoren, oft mit mehreren Kreiselmähwerken bestückt, mähen in hoher Geschwindigkeit die großen Wiesenschläge in kürzester Zeit ab. Kein Rehkitz kann den todbringenden Messern entgehen. Schon in den Wochen vor der Mahd haben daher die Jagdpächter und ihr Jagdaufseher die Ricken beobachtet, um ihren bevorzugten Aufenthaltsort und damit den vermuteten Setzort der Kitze herauszufinden. Durch ein enges, partnerschaftliches Verhältnis mit den Landwirten erfahren die Jäger rechtzeitig den Mähtermin.

Während in früheren Jahren die Wiese unmittelbar vor dem Mähen mit mehreren Helfern oft mit Unterstützung eines absolut gehorsamen Jagdhundes abgesucht wurde, kommt heute moderne Technik, eine Drohne mit Wärmebildkamera, zum Einsatz. Für Hasselbach hat Christoph Dippel eigens dafür einen Drohnenführerschein beim Luftfahrtbundesamt erworben.

Gesucht wird per Drohne und Wärmebildkamera

Inzwischen ist es langsam hell geworden, und dann ist es auch schon so weit, und Christoph Dippel startet die Drohne und beginnt in langsamem Suchflug systematisch die Wiese abzusuchen. Es ist wichtig, dass diese Suche in den frühen Morgenstunden erfolgt, damit die Wärmebildkamera die Kitze durch den Kontrast zwischen der Körperwärme der Tiere und der noch nachtkalten Wiese leicht erfassen kann.

Wenn ein Kitz gefunden ist, werden die Helferinnen und Helfer vom Drohenpilot eingewiesen und zum Fundort geleitet. Dort kann das kleine Tier, das sich in angeborener Schutzstarre vor den sich nähernden Menschen fest an den Boden drückt, leicht aufgenommen und aus der Wiese getragen werden.

Dabei darf es nur sehr vorsichtig mit Handschuhen und einem dicken Büschel Gras angefasst werden, um zu verhindern, dass der Geruch der Hände sich auf das Kitz überträgt. Diesen fremden Geruch würde die Ricke später dann als die Witterung des menschlichen Todfeindes erkennen und ihr Junges möglicherweise verstoßen.

Retter finden drei Kitze an einem Morgen

Obwohl versucht wurde, mit am Vorabend angebrachten Flatterbändern, Warnwesten, Licht- und Akustikeffekten die Ricken davon abzuhalten, ihre Kitze nachts in die Wiesen zu führen, können in den ersten zwei Flugstunden drei Kitze gerettet werden, welche ohne Drohne sicher den Mähtod gefunden hätten. Insgesamt werden an diesem Morgen 14 Hektar Mähwiese und Klee abgeflogen. Damit ältere Kitze nicht sofort versuchen, in das ihnen als Rettung erscheinende Dickicht des noch ungemähten Teils der Wiese zurück und damit wieder in die Todeszone der Mähwerke zu fliehen, werden sie in einen luftigen Wäschekorb eingesperrt und im Schatten abgelegt, denn inzwischen brennt die Sonne vom Himmel. Wenn die Wiese vollständig gemäht ist, werden die Geretteten aus ihrem Gefängnis befreit und in der nächsten sicheren Deckung freigelassen.

Am Abend überzeugen sich die Jagdpächter aus der Ferne, dass die Ricke ihr Kitz wieder gefunden und angenommen hat. Oft hat die Ricke das Treiben der verhassten Zweibeiner aus sicherer Deckung vom Waldrand aus verfolgt und ruft das freigelassene Kitz sofort wieder zu sich. Wenn in der Abenddämmerung Mutter und Kind vereint am Waldrand stehen, dann war es schließlich doch noch ein glücklicher Tag für Rehe – und auch für die Hasselbacher Jäger und ihre freiwilligen Helfer.

In diesem Jahr sind allein im Revier Hasselbach sechs Rehkitze vor dem Mähtod gerettet worden, wobei bis jetzt etwa zwei Drittel der Wiesen gemäht sind. Auch bei den übrigen Wiesen werden die Kitzretter wieder vor Ort sein.

Wer Tod in Kauf nimmt, macht sich strafbar

Nach Schätzung der Deutschen Wildtier-Stiftung fallen jedes Jahr immer noch ungefähr 90 000 Rehkitze der Grünlandbewirtschaftung zum Opfer. In Erfüllung ihres Auftrages zur Hege und zum Schutz der ihnen anvertrauten Wildtiere versuchen die Jägerinnen und Jäger gemeinsam mit den Landwirten und vielen Helfern deshalb möglichst viele Rehkitze vor dem Mähtod zu retten. Als besonders effektiv hat sich in den letzten Jahren das Absuchen der Wiesen mit Drohnen und Wärmebildtechnik erwiesen. Daher wird die Anschaffung von Drohnen zur Kitzrettung auch vom Bundeslandwirtschaftsministerium mit bis zu 4000 Euro pro Drohne gefördert. Auch die Jagdvereine in Witzenhausen und Eschwege haben Zuschüsse für mehrere solcher Drohnen beantragt und bewilligt bekommen. In Hasselbach aber hat die Jagdgenossenschaft auf die bürokratische Antragstellung für einen Zuschuss gleich verzichtet und gemeinsam mit den Jagdpächtern Christoph Dippel und Werner Weber die Kosten für die Drohne vollständig übernommen, um sie noch in diesem Jahr auch einsetzen zu können. Das Tierschutzgesetz verpflichtet Landwirte und Jäger zum Schutz des Jungwildes und der Bodenbrüter. Wer etwa als Landwirt oder Jäger die Tötung von Jungwild bei der Mahd wissentlich in Kauf nimmt und keinen Schutz ergreift, macht sich sogar strafbar. Im Werra-Meißner-Kreis werden fast 15 000 Hektar, das sind etwa 150 Quadratkilometer landwirtschaftliche Nutzfläche als Grünland (Wiesen) bewirtschaftet. Schwerpunkt der Grünlandnutzung sind die höheren Mittelgebirgslagen. Für Jäger, die in diesen Regionen Reviere gepachtet haben, ist die Kitzrettung zurzeit der Wiesenmahd eine Schwerpunktaufgabe. (Dr. Jörg Brauneis)