Mord in Bad Sooden-Allendorf: Verdächtiger hatte sich abgesetzt und wurde in Laos gefasst

Der mutmaßliche Mörder von Bad Sooden-Allendorf ist der Polizei im asiatischen Laos ins Netz gegangen. Das teilte Kripo-Chef Bernd Schanze gestern mit.

Bei der Vorstellung der Kriminalstatistik des Werra-Meißner-Kreises für das Jahr 2019 mit berichtete Schanze von dem Fahndungserfolg.

Im Juni des letzten Jahres soll der damals 26-jährige Mann aus Kassel demnach einen 55 Jahre alten Bad Sooden-Allendorfer in dessen Wohnung erschlagen haben. Das berichteten seinerzeit Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei der Fahndung stellte man fest, dass sich der Verdächtige ins Ausland abgesetzt hat. Der jüngere Mann sei bei dem 55-Jährigen „untergekommen“, allerdings sei es zwischen den beiden zu Unstimmigkeiten gekommen.

„Der mutmaßliche Täter wollte sich in Laos ein neues Leben aufbauen, er hatte schon einen Job als pädagogische Fachkraft in einer deutschsprachigen Schule gefunden und war dort sozusagen die zweite Hand des Direktors“, sagte Kripo-Chef Bernd Schanze gestern. Allerdings reiste er nach Angaben des Polizisten unter seinem normalen Namen mit einem vorübergehenden Ausweis in das asiatische Land ein. „Er dachte vermutlich, umso weiter weg er von Deutschland ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, gefasst zu werden“, berichtete Schanze. Durch Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und dessen Verbindungen zu Polizeibehörden auf der ganzen Welt habe die internationale Fahndung dann letztlich doch zum Erfolg geführt. Im September 2019 wurde der dringend tatverdächtige Mann in Laos festgenommen und später nach Deutschland überführt, wie unserer Zeitung erst gestern Vormittag mitgeteilt wurde. Das Verfahren wegen Mordes gegen den inhaftierten Mann soll in naher Zukunft vor dem zuständigen Landgericht Kassel gestartet werden, erzählte Bernd Schanze.

Nähere Informationen zu der Tatwaffe, zum Tatablauf und zum Motiv wollten Polizei und Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Werra-Rundschau nicht herausgeben.

Quelle: Werra-Rundschau