Sie beherrscht auch die Kettensäge: Neue Pfarrerin für Waldkappel

Amtseinführung: Pfarrerin Ursula Breul (Mitte) ist jetzt auch ganz offiziell die Pfarrerin des Kirchspiels Waldkappel. © Nicole Demmer

Eine Pfarrerin, die von ihren Erfahrungen in Bolivien berichtet und mit der Kettensäge umgehen kann - eine solch starke Frau kümmert sich ab sofort um die Kirchengemeinde Waldkappel.

Waldkappel – „Unterschätzen Sie nie Ihre Pfarrerin – sie hat einen Kettensägenschein!“ Mit diesen Worten hat Dekan Ralph Beyer am Sonntag Pfarrerin Ursula Breul ihrer neuen Gemeinde in Waldkappel vorgestellt. Das passende Geschenk hatte er auch dabei: einen Helm mit Gehörschutz und Visier, „damit sie immer sieht, was auf sie zukommt.“

Dass Pfarrerin Breul neben dem Umgang mit der Kettensäge vor allem als Seelsorgerin und Predigerin gut mit Menschen umgehen kann, das haben die Menschen in Waldkappel, Harmuthsachsen, Hasselbach und Rodebach schon seit einigen Monaten erlebt. Nachdem Pfarrer Rolf Hocke Ende Juli 2022 in den Ruhestand verabschiedet wurde, hatte sie die Vertretung in diesem Kirchspiel übernommen. Gemeinde und Pfarrerin haben von Anfang gut zueinander gepasst, daher war die formelle Berufung nur eine Frage der Zeit.

In einem festlichen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche wurde Ursula Breul von Dekan Beyer jetzt als Pfarrerin des Kirchspiels Waldkappel eingeführt. Bei der Einsegnung assistierten ihm Pfarrerin Sara Wehowsky aus Dudenrode und Kirchenvorsteher André Urbach-Range aus Harmuthsachsen. Im Gottesdienst wirkten zudem die Kirchenvorstände aus den beiden Gemeinden des Kirchspiels sowie die Waldkappeler Kollegen Pfarrer André Lecke und Pfarrer Jochen Sennhenn mit. Die musikalische Gestaltung übernahmen Beate Stahlhut an der Orgel und der Posaunenchor unter der Leitung von Kerstin Brandau.

Von Trubenhausen über Bolivien bis nach Waldkappel

In der Predigt zeigte sich, dass Ursula Breul gut Menschen zusammenbringen kann. Der Predigttext, die Geschichte von der Berufung der ersten Jünger aus dem Johannisevangelium, wurde mit verteilten Rollen gelesen. Gemeinsam unterwegs sein und vom Glauben zu erzählen, war dann auch das Thema ihrer Predigt.

In ihrer Predigt nahm Ursula Breul auch Bezug zu ihrem eigenen Lebens- und Glaubensweg, der sie vom Kindergottesdienst in Trubenhausen im Gelstertal bis nach Bolivien und schließlich in das Kirchspiel Waldkappel geführt hat. Berufliche Stationen waren nach dem Vikariat in Guxhagen die Gemeinden Obernburg-Itter, Wolfhagen und Trendelburg.

Nach dem Gottesdienst überbrachte Bürgermeister Frank Koch die guten Wünsche der städtischen Gremien und bot Ursula Breul eine enge Zusammenarbeit zum Wohle aller Einwohner von Waldkappel an. Viele Gemeindemitglieder, Freunde und Wegbegleiter gratulierten im Anschluss, als der festliche Nachmittag im Schatten der Kirche bei Kaffee und Kuchen ausklang. (red)