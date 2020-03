In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in eine Bäckerei in der Eschweger Innenstadt eingebrochen.

Unbekannte Täter seien durch eine Tür in das Geschäftsgebäude eingedrungen und hätten die Registrierkasse samt 100 Euro Wechselgeld entwendeten. Der Schaden wird mit insgesamt 1100 Euro angegeben.

Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 0 56 51/9250 entgegen. hs

Quelle: Werra-Rundschau

