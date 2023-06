Bischhäuser Feuerwehr feiert drei Tage vom 23. bis 25. Juni ihr großes Jubiläum

Haben alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier Freiwillige Feuerwehr Bischhausen: (von links) René Müncheberg, Philipp Heupel, Florian Kohlhausen und Nicole Heupel. © Stefanie Salzmann

Bischhausen – Es ist der älteste und zugleich zweitgrößte Verein in Bischhausen: die Freiwillige Feuerwehr. 1873 gegründet, feiert sie jetzt ihren 150. Geburtstag und mit ihr zusammen die Bischhäuser Jugendfeuerwehr, die jetzt ihren 50. Jahrestag begeht. Seit 1991 dürfen hier auch Mädchen mitmachen.

Die Vorbereitungen für die mehrtägigen Feierlichkeiten laufen in Bischhausen bereits auf Hochtouren und das Team aus Vereinsvorsitzendem Renè Müncheberg, Wehrführer Florian Kohlhausen und Jugendwartin Nicole Heupel haben mit ihren zahlreichen Mitstreitern alle Hände voll zu tun. Denn nicht nur der Feuerwehrverein bringt sich ein, sondern die gesamte Gemeinschaft der Bischhäuser Vereine. „Wir haben ganz viel Arbeit investiert“, sagt Müncheberg.

Ein „Warm-up“ fand am Pfingstwochenende bereits statt – doch das Hauptevent von Freitag, 23. Juni bis zum Sonntag, 25. Juni mit Festkommers, dem Waldkappler Stadtfeuerwehrtag, der in Bischhausen ausgetragen wird, und dem Sonntag mit Spiel, Spaß und Rettermeile stehen noch bevor.

Der Festkommers

Der Freitag startet mit einem Festkommers im Festzelt auf dem Bischhäuser Sportplatz, der traditionell von Grußworten, Ehrungen, Rück- und Ausblicken getragen wird. Im Anschluss – ab etwa 22 Uhr – legt DJ Max (alias RenéMüncheberg) die Tanzplatten auf und lädt zur Partynacht.

Der Stadtfeuerwehrtag

Am Samstag beginnt um 13 Uhr der Stadtfeuerwehrtag Waldkappel, der zu Ehren des Bischhäuser Feuerwehr-Jubiläums auch in Bischhausen stattfinden wird. Ausgetragen werden Wettkämpfe der Einsatzabteilungen und der Kinder- und Jugendfeuerwehren. Die Bischhäuser Feuerwehr hat aktuell 28 Aktive, davon sind sieben Frauen. In der Jugendfeuerwehr sind zwölf Kinder beziehungsweise Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren aktiv. Am Samstagabend wird dann wieder zum Tanz ins Zelt gebeten, wo die „Vives“ für die Musik sorgen.

Der Sonntag

Der Sonntag wird mit einem Feuerwehrgottesdienst um 10.30 Uhr im Festzelt beginnen, den Gemeindepfarrer André Lecke, der selbst aktives Mitglied der Feuerwehr Bischhausen ist, hält. Danach gibt es nicht nur Blasmusik vom Musikzug Eltmannshausen, sondern auch deftiges Mittagessen und Frühschoppen.

Die Rettermeile

Ab 13 Uhr startet dann die sogenannte Rettermeile. „Das ist eigentlich das Herzstück unseres Jubiläumsfestes“, sagt Florian Kohlhausen. Verschiedene Hilfsorganisationen bieten eine große Schau an Fahrzeugen und Gerätschaften rund um das Rettungswesen. Dazu gehören der Eschweger Rüstwagen, die Drehleiter aus Sontra, das Polizeipräsidium ist mit seiner Fahrradcodierstation vor Ort, aus Kassel kommt das Infomobil des Rettungshubschraubers „Christoph 7“, das THW aus Eschwege baut seinen Kletterturm auf. Auch der Bundesverband der Rettungshunde stellt seine Arbeit vor, ebenso das DRK Waldkappel. Die Waldkappler Stadtteilfeuerwehren präsentieren ebenfalls ihre Fahrzeuge.

Zudem gibt es zum Vergnügen der Kinder eine Hüpfburg, die Landfrauen sorgen für den Kaffee und Kuchen und der Fanfarenzug Wanfried für die musikalische Begleitung des Festes. (Von Stefanie Salzmann)