Unbekannter Autofahrer beschädigt fremden Wagen und fährt weiter

In Zusammenhang mit einer Unfallflucht sucht die Polizei in Eschwege einen noch unbekannten Autofahrer, der am Sonntag oder am Montag in Eschwege ein fremdes Auto beschädigt hat.

Wie ein Sprecher der Polizeistation mitteilt, wurde ein schwarzer VW Passat, der an den Anlagen stand, am linken Außenspiegel angefahren. Zu der Karambolage muss es nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 18.30 Uhr, gekommen sein.

Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0 56 51/9250. hs

Quelle: Werra-Rundschau

