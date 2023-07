Unfall auf B7: 87-jährige Frau übersieht Lkw

Von: Stefanie Salzmann

Ein Lkw und ein Auto sind am Dienstagmittag in Bischhausen zusammengestoßen. Die 87-jährige Autofahrerin hatte den Sattelzug übersehen. © Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Zu einem Unfall zwischen einem Lkw und eine Auto kam es am Dienstagmittag in der Ortslage von Bischhausen.

Bischhausen - Gegen 11.50 Uhr fuhr ein der 43-jährige Lkw-Fahrer aus Waltershausen mit seinem Sattelzug die Landstraße (B 7) aus Richtung Oetmannshausen kommend in Richtung Waldkappel. Eine 87-jährige Autofahrerin aus Waldkappel fuhr nach Angaben der Polizei in Eschwege in diesem Moment aus einer Einfahrt heraus auf die B 7 und achtete dabei aber offenbar nicht auf den herannahenden Lkw. Dieser erfasste daraufhin das Auto der Seniorin und schleifte es einige Meter mit. Die Frau und der Lkw-Fahrer bleiben unverletzt. Der Unfallschaden beziffert sich auf insgesamt 12 000 Euro. Zur Unfallstelle musste später außerdem die Feuerwehr ausrücken, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen. (Stefanie Salzmann)