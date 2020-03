Quartiersanierung im Werra-Meißner-Kreis: Auftakt für bundesweit einzigartiges Projekt

Am Mittwoch, 1. April, startet das Modellprojekt auf ungewöhnlichem Weg. Angesichts der Coronakrise haben sich die Veranstalter entschieden, die Quartierssanierung im Kreis via Internet vorzustellen.

Am Mittwoch, 1. April, startet mit der Quartiersanierung Werra-Meißner ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt.

Aufgrund der aktuellen Situation durch das Coronavirus haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, den offiziellen Start „virenfrei“ im Internet durchzuführen. Am 1. April, ab 10 Uhr, ist die Internetseite mit allen Informationen online.

„Lassen Sie sich kompetent, schnell und kostenlos beraten. Sie haben jetzt die Chance, Ihre Gebäude zu sanieren, Energie einzusparen und Erneuerbare Energien zu nutzen. Das bundesweit einzigartige Modellprojekt Quartierssanierung im Werra-Meißner-Kreis ist ein Beitrag zum Klimaschutz und zur ganzheitlichen Entwicklung von Quartieren für die Zukunft unseres Kreises“, erklärt der Projektleiter Dr. Rainer Wallmann, Erster Kreisbeigeordneter im Werra-Meißner-Kreis. Die Beratungen können kostenlos angeboten werden, da das Modellprojekt über die KfW-Förderrichtline 432 und über das Land Hessen mit einer Förderquote von bis zu 95 Prozent zunächst drei Jahre lang gefördert wird. Zudem könnten bis zu 20 Prozent der Beratungsleistung auch außerhalb der beteiligten Quartiere erbracht werden, so Dr. Wallmann. Das Projekt sei so angelegt, dass weitere Kommunen im Kreis die Erfahrungen nutzen und mit eigenen Sanierungskonzepten in das Projekt einsteigen könnten.

„Das Modellprojekt gibt uns allen die Möglichkeit, modernes Wohnen und Energieeffizienz zu verbinden. Wir hoffen, dass viele Bürger unser Angebot nutzen werden“, sagt Bürgermeister Alexander Heppe. Es wird in den beteiligten Kommunen Eschwege, Witzenhausen, Großalmerode, Meißner-Germerode, Ringgau-Netra und Herleshausen direkte Ansprechpartner geben, damit jeder, der eine Modernisierungsmaßnahme plant, den Weg zum Sanierungsmanagement findet. Kreis und Kreisstadt haben ein Team zusammengestellt, das interdisziplinär zusammenarbeitet. Sie geben Antworten auf Fragen zur Gebäudesanierung, Umstellung von Heizungsanlagen, Nutzung Erneuerbarer Energien, Mobilität in den Quartieren, sie informieren mit weiteren Experten über Strategien gegen den Gebäudeleerstand, zur Stadtplanung und dem Wohnen im Alter, ein Schwerpunkt ist die Fördermittelberatung. Am Ende wird ein individueller Modernisierungsfahrplan erstellt. „Dieser Plan ist ein Leitfaden, um das eigene Wohnumfeld zukunftsfähig zu gestalten. Die Reihenfolge der Maßnahmen wird vorgeschlagen, parallel dazu werden mögliche Förderprogramme für die Maßnahmen genannt“, erklärt Armin Raatz, Geschäftsführer der Klima und Energieeffizienz Agentur KEEA aus Kassel, die das Projekt in einem Konsortium begleitet.