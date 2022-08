Werratalverein vertritt die Heimat beim Deutschen Wandertag im Remstal

Höhepunkt des Deutschen Wandertags ist ein Festumzug. Hier vertraten die Werrataler ihre Heimat würdig. © Klaus Rohmund

Werra-Meißner – Der Hauptverein des Werratalvereins hat eine Wander- und Kulturreise zum deutschen Wandertag organisiert. Der Kurzstrip führte die Wanderer in das Remstal – von Kennern und Gönnern mit dem Attribut „schwäbische Toskana“ belegt.

Neben dem Besuch der Verbandstagungen und der Teilnahme am obligatorischen Festumzug, der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfand, wurde der Reisegruppe ein interessantes Rahmenprogramm geboten.

Gastgeber des 121. Deutschen Wandertages war die Stadt Fellbach, die die Veranstaltung gemeinsam mit 20 Kommunen aus dem Remstal geschultert hat und über 20.000 Besucher anlockte. Ausgerichtet wurde der Wandertag vom Schwäbischen Albverein, mit 95 000 Mitgliedern der größte deutsche Wanderverein.

Zum deutschen Wandertag kommen jährlich Wanderfreunde aus ganz Deutschland. Er wird vom Deutschen Wanderverband organisiert. Zum ersten Mal fand der Deutsche Wandertag im Jahr 1883 statt. Er wird jedes Jahr in einer anderen Wanderregion angeboten. Die Entscheidung über den Austragungsort trifft die Delegiertenversammlung des Deutschen Wanderverbands. 1917 und 1987 wurde er in Eschwege ausgetragen.

Vielzahl von Wanderungen und kulturellen Veranstaltungen

Über sechs Tage, jeweils von Mittwoch bis zum darauffolgenden Montag, findet eine Vielzahl von Wanderungen und kulturellen Veranstaltungen statt. Höhepunkt ist ein Festumzug. Im Festzug vertraten die Werrataler ihre Heimat und kehrten nach den sonnig-heißen Tagen mit vielen bleibenden Eindrücken vom Remstal zurück.

Nach der Ankunft im Hotel in Schwäbisch Gmünd mit direktem Blick über den Remspark und dem goldglänzenden „Forum Gold und Silber“ fand in der ältesten Stauferstadt eine historische Altstadtführung statt, bei 38 Grad eine echte Herausforderung. Am nächsten Morgen stand eine Wanderung zum Wetzgaupark mit dem Himmelstürmerturm auf dem Programm; der Park war 2019 in die Remstaler Gartenschau einbezogen worden. An den Park schlossen sich die Gärten des bekannten Naturkosmetikunternehmens Weleda an, die unter fachkundiger Führung in Augenschein genommen werden konnten.

Einlagen in schwäbischer Mundart

Ein Besuch des Open-Air-Konzertes im Remspark sorgte mit dem Duo Mantel-Koczwara vom Vereinigten Lachwerk Süd durch musikalische Einlagen in schwäbischer Mundart für einen humorvollen Tagesausklang. Ein Highlight der Reise bildete für die Werrataler am nächsten Tag in Großheppach eine Weinerlebnisführung der ganz besonderen Art: Weinverkostung kombiniert mit Häppchen direkt in den Weinbergen unterlegt mit fachkundigen Erläuterungen an markanten Aussichtspunkten – ganz spektakulär der Rundumblick am Kleinheppacher Kopf ins Remstal und über Fellbach hinaus bis nach Bad Cannstatt. Der nächste Deutsche Wandertag findet 2024 in Heiligenstadt statt – für 2023 konnte kein Veranstalter gewonnen werden.

In Großheppach erlebten die Werrataler eine Weinerlebnisführung der ganz besonderen Art: Die Weinverkostung war mit Häppchen und Informationen direkt in den Weinbergen kombiniert. © Klaus Gogler