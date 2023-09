Wichtelfest: Festausschuss sucht Wichtel von 1953 bis heute

Von: Emily Spanel

Ohne sie geht gar nichts: Die Wichtel haben auch das Reichensächser Wichtelfest 2023 geprägt. Für das 70-jährige Bestehen werden nun Wichtel aus den Jahrgängen seit 1953 gesucht. © Festausschuss Wichtelfest

Das Heimat- und Wichtelfest in Reichensachsen liegt nun einige Wochen zurück – Zeit genug, um das Erlebte Revue passieren zu lassen und ein Fazit zu ziehen.

Reichensachsen – Mit einem Besucherrekord abgeschlossen hat der Samstagabend: Trotz der Möglichkeit des Karten-Vorverkaufs sorgte der Auftritt der ausgezeichneten Partyband „Die Rebellen“ für nicht enden wollende Schlangen vor dem Festzelt, und das bis in die Nacht hinein. „Ein Dank gilt hier den Festplatz-Kassierern an der Abendkasse, die diesen Ansturm bestmöglich bewältigt haben“, sagt Manuel Karges. „Das Wichtelfest ist ein wahrer Publikumsmagnet, der Menschen aus nah und fern in unseren schönen Ort Reichensachsen zieht“, sagt Manuel Karges für den Festausschuss.

Ein Kompliment spricht der Festausschuss dem Festwirt-Ehepaar Katharina Vogel-Henning und Andreas Henning aus: Sie haben eine äußerst gelungene Premiere in Reichensachsen gefeiert „und bleiben uns hoffentlich lange als Festwirt erhalten“. Das Ehepaar ist seit dem Jahr 2011 mit seiner Cocktailbar eine feste Größe im Reichensächser Wichtelfest-Zelt – in diesem Jahr aber wagten die beiden den nächsten Schritt, stemmten mit ihrem Team auf Anhieb reibungslos Logistik, Zelt- und auch Thekenbetrieb.

Ob Wecken, Gottesdienst, Festzug, das einzigartige Platzkonzert oder die traditionelle Wichtelverabschiedung: Jeder Programmpunkt am Sonntag hatte seinen eigenen Charme. „Hier gilt allen Mitwirkenden, den Wichteln sowie Tausenden Besuchern besonderer Dank für einen tollen Festtag.“ Der Frühschoppen am Montag und das Finale im Zelt dürfe ohnehin bei keinem Reichensächser in der Jahresplanung fehlen. „Angefangen mit dem kulturellen Abend am Mittwoch, unter anderem mit dem Gastauftritt vom Wildecker Herzbuben Wolfgang Schwalm bis zum Wichtelfest-Finale mit der Band Timeless am Montagabend im Festzelt blicken wir erneut auf ein Fest der Superlative zurück“, sagt Manuel Karges.

Der Dank gilt weiterhin allen Helfern, Sponsoren und vor allem den Besuchern und Besitzern der Festplakette: Ohne diese geballte Unterstützung wäre die einzigartige Atmosphäre des Wichtelfestes nicht möglich.

Schon jetzt gibt es erste Ideen für das Reichensächser Wichtelfest 2024. Denn dann feiert das Heimat- und Wichtelfest runden Geburtstag – die 70 wird zwischen Donnerstag, 6. Juni 2024, und Montag, 10. Juni 2024, ausgelassen zelebriert.

Wünschenswert wäre, aus jedem der bisherigen Jahrgänge seit 1953 mindestens eine Frau oder einen Mann zu finden, der einen der Wichtel verkörpert hat. Vorstellbar wäre beispielsweise, eine eigene Festzugsgruppe aus „Alt-Wichteln“ zu bilden. Wer sich angesprochen fühlt und gern mitwirken würde, kann sich ab sofort bei den Mitgliedern des Festausschusses melden. (Emily Hartmann)