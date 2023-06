Wichtelfest Reichensachsen startet am 7. Juni

Von: Emily Spanel

Besonderer Gast zum Wichtelfest Reichensachsen: der Spielmanns- und Fanfarenzug aus Rückers. Die Showformation gastiert bundes- und europaweit bei den größten Musikfestivals. (Archivfoto) © Peter Büchling

Das Wichtelfest Reichensachsen startet in knapp einer Woche (7. Juni). Wir stellen die Attraktionen auf dem Festplatz vor.

Reichensachsen – In nicht mal mehr einer Woche ist es soweit: Das 69. Heimat- und Wichtelfest in Reichensachsen (7. Juni bis 12. Juni) beginnt. Erfreulich: Alle Schausteller inklusive des neuen Fahrgeschäfts aus dem vergangenen Jahr sind wieder verpflichtet worden. Und so steigt die Vorfreude auf Rummel und Trubel nach dem erfolgreichen Wichtelfest 2022 nun spürbar von Tag zu Tag. „Die Beschickung des Festplatzes gestaltete sich erfreulicherweise unproblematisch“, bekräftigt Manuel Karges, Vorsitzender des Festausschusses.

Und so gastiert auf dem Reichensächser Festplatz erneut der Betreiber des Fahrgeschäfts „Disco Fever“ aus Staßfurt. Weiterhin sind auf dem Platz ein Autoscooter sowie das Kinderkarussel zu finden; für waschechte Kirmes-Unterhaltung sorgen eine Schießbude, Pfeilwerfen und vieles mehr. Pizza, Gegrilltes, Fischspezialitäten, Crêpes, Eis, Süßwaren und ein Stand mit Lángos (ungarisches Fladenbrot) runden das gastronomische Angebot ab. Der Festplatzbetrieb startet am Samstag um 15 Uhr mit dem Familiennachmittag und dauert bis einschließlich Montag an.

Die Wichtelverabschiedung beginnt am Sonntag (11. Juni) um 19.30 Uhr am Festzelt/Festplatz mit musikalischer Begleitung durch die Lindenmusikanten. Sie endet am Wichtelplatz im Burggraben. Dort wird traditionell die Wichtelgeschichte erzählt, und die Wichtel verabschieden sich von den Reichensächsern und ziehen bis zum nächsten Jahr wieder Richtung Spitzenberg. „Im Anschluss gibt es allerlei Süßigkeiten für die Kinder und zum Start der Wichtelverabschiedung ist eine Überraschung geplant“, verspricht Manuel Karges.

Die Festplakette ist zum Preis von acht Euro bei den Reichensächser Banken, bei Schreibwaren Sieberhagen, in der Gaststätte Zur Linde sowie in der Wehretaler Gemeindeverwaltung zu haben. Die Anzahl der Plaketten wurde in diesem Jahr erhöht. Der Eintritt für die vom „Goldenen Künstlermagazin“ ausgezeichnete Live-Band des Jahres in der Kategorie Volksfeste, „Die Rebellen“ am Samstagabend, beträgt acht Euro an der Abendkasse. „Das sollte sich niemand entgehen lassen“, wirbt Manuel Karges. „Hier werden Musik und Unterhaltung für alle Altersklassen geboten.“

An allen anderen Tagen ist der Eintritt frei. Generell seien die in diesem Jahr gleichbleibenden Eintritts- und Plakettenpreise ein Dankeschön an alle Besucher, die den Mut des Festausschusses im vergangenen Jahr belohnt haben, das Wichtelfest mit allen Programmpunkten nach den Corona-Einschränkungen stattfinden zu lassen. Die Chips des neuen Festwirts können im Vorverkauf über die Gemeindeverwaltung und am Wichtelfest-Freitag zum Straßenfest am Rathaus erworben werden. Hier ist der Festwirt ebenfalls Organisator, und die Chips gelten auch am Freitag als Zahlungsmittel.

Zum Festzug am Sonntag und dem darauffolgenden Platzkonzert aller Musikzüge im Festzelt wird als besonderer Gast der Spielmanns- und Fanfarenzug aus Rückers auftreten. Die Showformation gastiert bundes- und europaweit bei den größten Musikfestivals. (Emily Hartmann)