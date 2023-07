Wie die schottischen Clans: Highlander-Spiele auf dem Ringgau

Teilen

Das traditionelle Baumstammwerfen darf bei den Highlander-Spielen in Archfeld natürlich nicht fehlen. © Johannes Kuellmer

Zur Kirmes in Archfeld wurden erstmals sogenannte Highlander-Spiele mit traditionellen Disziplinen ausgetragen. Dabei ging es um Baumstammwerfen, Tauziehen und ganz viel Teamgeist.

Archfeld – Baumstammwerfen, Hindernisläufe oder Tauziehen: Bei den sogenannten Highland-Games, neuer Höhepunkt der Kirmes im Herleshäuser Ortsteil Archfeld, ging es nicht nur traditionell, sondern auch richtig kräfteraubend zur Sache. Am Ende hatten aber alle noch genügend Energie, um ihre Leistungen im Festzelt ausgiebig zu feiern.

Recht früh trafen die ersten Teams auf dem Sportplatz ein und meldeten sich an um an den erstmals in Archfeld ausgetragenen Spielen teilzunehmen. Während die meisten Teilnehmer aus der Region gekommen sind, sind auch zwei Teams extra aus Fulda angereist. „Wir dachten uns: Fußballturniere macht ja fast jeder, das ist ja langweilig“, erklärt Christian Deist, warum die Spiele erstmals ausgetragen wurden. Da sich die Archfelder die Highlander nennen, habe es sich angeboten, die Highlander Spiele zu veranstalten. Einige Teilnehmer haben sich aus gegebenem Anlass nicht den Spaß nehmen lassen und verkleideten sich. Einige junge Männer traten unter dem Namen „Spice Girls“ an, während andere im roten Kilt auftauchten. Das Kirmesteam aus Renda stellte eine komplette Frauenmannschaft auf die Beine.

Das sind die Disziplinen der Highland-Games in Archefeld

Den ganzen Tag über traten die Mannschaften gegeneinander an bei den verschiedensten Herausforderungen. Gestartet wurde mit einer traditionellen schottischen Sportart, dem Baumstammwerfen. Während manche Teams Schwierigkeiten mit der Aufgabe hatten, zeigten andere sich von der besten Seite. Das passende „schottische“ Wetter gab es an diesem Tag auch: meistens bewölkt und hin und wieder ein wenig Regen, was zum Flair der Veranstaltung passte.

Ehrgeizig wie echte Schotten: Beim Hindernislauf wurde nicht nur die Leistung jedes Einzelnen gefordert, sondern das ganze Team. Am Ende siegte das Kirmesteam Breitau vor den Footballern der Legionäre © Johannes Küllmer

Bei dem Hindernislauf wurde nicht nur die Leistung jedes Einzelnen gefordert, sondern das ganze Team. Hindernisse wie Hürden- oder Slalomlaufen mit dem Wasserglas waren für die meisten kein Problem. Das Klettern über ein Heuballenturm oder das Balancieren über eine Baumstammwippe brachte den ein oder anderen schon zum Verzweifeln. Am Ende schafften es aber alle mit Teamarbeit ins Ziel.

Kraft und Wille sind gefragt: Wie hier es das Team der Eschweger Legionäre vorführt, mussten zwei Teammitglieder die Getränkekisten aneinanderpressen, während die anderen weitere Kisten dazuladen. 22 Kästen werden es bevor die Kraft den Turm nicht mehr zusammenhalten kann. © Privat

Bei den Highland-Games in Archfeld ist Teamarbeit gefragt

Teamarbeit war auch beim Bierkastenstapeln gefordert, aber nicht übereinander, sondern gegeneinander. Während zwei Teilnehmer den Stapel Bierkästen mit aller Kraft zusammendrückten, packten die drei verbleibenden immer wieder einen dazu, um den Stapel immer größer werden zu lassen. Mittags wurden die Spiele für eine kleine Pause unterbrochen, damit sich alle mit Essen und Trinken stärken konnten. Denn es wurde nicht leichter für die Mannschaften. Beim Tauziehen wurde von ihnen Kraft, Ausdauer und Willensstärke gefordert, um das andere Team auf ihre Seite zu ziehen. Das Sackhüpfen sorgte, bei der aufgeheiterten Stimmung, für Lachen und Freude in vielen Gesichtern.

Mit Genauigkeit: Bei allem Spaß während der Highland-Games, haben die Schiedsrichter auf die Einhaltung der Regeln geschaut und die erbrachten Leistungen dokumentiert, um einen Sieger zu küren. © Küllmer, Johannes

Während die Erwachsenen ihren Spaß bei den Spielen hatten konnten die Kinder auf der Hüpfburg oder im Kirmeszelt Zeit verbringen.

Das sind die Sieger der Highland-Games in Archfeld

Bis abends kämpften die Mannschaften gegeneinander, um den ersten Platz auf dem Siegertreppchen für sich zu gewinnen. Das Kirmesteam aus Breitau konnte schlussendlich mehr Punkte als alle anderen sammeln und sich somit den Sieg sichern. Dicht gefolgt von den Eschweger Legionären auf dem zweiten Platz und dem Stammtisch Nesselröden auf Platz 3. Christian Deist bedankte sich besonders bei den Dancing Ballerinos, die als die Vorgänger des Highlander Clubs gelten und mit Rat und Tat den Organisatoren zur Seite standen. Für alle, die nach den kraftraubenden Spielen noch nicht völlig erschöpft waren, hieß es dann ab ins Zelt, um bis spät in die Nacht zu feiern. (Johannes Küllmer)

Highlander-Games zur Kirmes in Archfeld Fotostrecke ansehen