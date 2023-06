100 Jahre TSV Röhrda: Damengymnastik-Abteilung ist ein Beispiel für Kontinuität

Von: Harald Triller

Teilen

Seit 53 Jahren aktiv: Die Damengymnastikgruppe des TSV Röhrda beim Jubiläumskommers. Anneliese Eisenträger ist seit 51 Jahren Übungsleiterin. © Harald Triller

Röhrda – Beim TSV Röhrda sind aus Mangel an Teilnehmern einige Sparten zum Erliegen gekommen. Tischtennis, Badminton, Mutter-Kind-Turnen sowie die Tennisabteilung mussten aufgelöst werden. Nicht aber der Fels in der Brandung: die Damengymnastik.

Die Damen-Gymnastikabteilung, die vor 53 Jahren gegründet wurde und seit sage und schreibe 51 Jahren von Anneliese Eisenträger geleitet wird, hat sich nimmermüde behauptet und wird, neben den sportlichen Bemühungen, beim Jubiläumskommers auch die gesellschaftlichen Qualitäten mit der Organisation der abschließenden Kaffeetafel unter Beweis stellen.

Im März 1970 hat sich die Abteilung formiert, um etwas für die Gesundheit zu tun. „Und die Ehefrau vom Schuldirektor Bolz hat die Übungsleitung übernommen, uns aber nach zwei Jahren in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ohne Vorwarnung im Stich gelassen“, geht Anneliese Eisenträger auf die damals große Enttäuschung ein, die sie so nicht stehen lassen wollte, selbst die Leitung übernahm, auch in der Gegenwart noch immer mit großem Engagement ausübt und das Forum nutzt, um sich bei ihrer verantwortungsbewussten Stellvertreterin Marianne Eisenträger zu bedanken, die immer an ihrer Seite stand.

Sie bedauert, dass der 50. Geburtstag der Gruppe wegen der Pandemie zweimal abgesagt werden musste, ehe endlich im November 2022 dann „50 plus zwei“ gefeiert werden konnte. Ihr Blick zurück: „Ich habe nach vielen motivierenden Worten aus der Gruppe heraus die Leitung übernommen und sofort mit der Weiterbildung begonnen, um mir mit Lehrgängen und Kursen beim Turngau Werra oder beim Sportkreis die nötige fachliche Qualifikation anzueignen, damit ich attraktive Übungen und Programme anbieten konnte“, denkt Anneliese Eisenträger an ihre Anfänge im Schulpavillon.

Damen haben sich behauptet

Als aber 1983 die Sporthalle eingeweiht wurde, haben sich die Damen behauptet und eine Übungszeit am Freitagabend gesichert. „Wir waren mittlerweile über 30 Aktive und mussten uns heftig gegen die Handballer wehren. Zwangsläufig haben wir der im Spielbetrieb stehenden SG Datterode/Röhrda nachgegeben und sind auf 21 Uhr ausgewichen“, weiß Anneliese Eisenträger, dass dadurch fürs gemeinsame Bier nach der Übungsstunde, das der Pflege der Gemeinschaft diente, weniger Zeit blieb. Dennoch hat sich die Gruppe über die Jahre hinweg als starke Einheit im TSV etabliert.

„Gefordert hat mich auch der Altersunterschied. Da kannst du nicht die gleichen Übungen anbieten. Das heißt, ich musste mich intensiv vorbereiten, um allen gerecht zu werden“, spannt sie den Bogen zu besagten Gemeinsamkeiten: „Wir haben neben der Gymnastik auch Tänze im Folklorebereich einstudiert und bei festlichen Anlässen dargeboten, Tagesfahrten unternommen, genau wie Patenschaften zur Pflege des Außenbereiches der Sporthalle, die Bewirtung bei TSV-Veranstaltungen oder die Organisation von Weihnachtsfeiern und Ferienprogrammen. Und die vielen guten Ideen, mit denen wir die Kirmesfestzüge in Röhrda bereicherten, gehören für mich zu unseren besonderen Höhepunkten.“

Beim Blick auf die derzeit 14 aktiven Damen sind Verschleißerscheinungen unverkennbar: „Wir sind zusammen älter geworden, aber trotz körperlicher Probleme ziehen wir an einem Strang“, weiß Anneliese Eisenträger, dass ihr Ehemann Manfred, der seit 2019 das Amt des TSV-Vorsitzenden ausübt, ihr ehrenamtliches Engagement bestens unterstützt. (Von Harald Triller)