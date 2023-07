Wie eine französische Kathedrale

Von: Kristin Weber

Im Innenraum des neugotischen Kirchenschiffs ist viel Platz. © Weber, Kristin

Im Rahmen unserer Serie „Die Kirche im Dorf lassen“ stellen wir diesmal das Gertenbacher Gotteshaus vor.

47 Gotteshäuser der evangelischen Kirche gibt es im ehemaligen Kirchenkreis Witzenhausen. Jede Kirche hat mindestens eine spannende Geschichte zu erzählen. Heute: St.-Johannes-Kirche Gertenbach.

Gertenbach – Pfarrerin Heike Horstmeyer-Fehling staunt manchmal immer noch: „Wenn man vor der St.-Johannes-Kirche steht, kann man denken, man sei in Frankreich. Von außen sieht diese Dorfkirche aus wie eine gotische Kathedrale.“ Allerdings ist der Kirchenbau im Witzenhäuser Stadtteil Gertenbach nach einem Entwurf von Werner Narten neugotisch.

Das heißt, errichtet wurde er 1888/89, doch er arbeitet mit geschickten Täuschungen. Angelegt ist das Kircheninnere als kreuzförmiger Zentralraum mit kurzen Seitenarmen. Außen wurden die nördlichen und südlichen Annexe dann mit doppelten Satteldächern versehen, die quer zum Innenraum verlaufen. So erscheint es, als sei die Kirche in den Seitenschiffen zweijochig gegliedert.

Neben dem Chor wurden zwei kleine Kapellen angesetzt, die im Innenraum keine Rolle spielen. Die Treppe zum Turm wurde ihrerseits als ein kleines Türmchen gestaltet, es gibt zu Dreiergruppen zusammengefasste Lanzettfenster, außerdem wurde auf die Ecken vorgelegte Strebepfeiler angebaut. Bei großen Kathedralen dienen diese dazu, das Gewicht des Daches von den Wänden abzuleiten. In Gertenbach sollen sie wohl das Spiel mit den gotischen Formen komplettieren. Ganz glücklich ist die Pfarrerin aber nicht, denn die schöne Dachkonstruktion neigt bei Sturm und Regen zu Verwirbelungen und Wasserschäden.

Der älteste Teil der Kirche ist der monumentale Turm, er stammt als Wehrturm noch aus dem Mittelalter. Leicht ist der Unterschied zu erkennen: Das Mauerwerk aus Bruchsteinen hat einen anderen Charakter als die ordentlich gefügten Sandsteinblöcke des neueren Teils. Gertenbachs ehemaliger Pfarrer Dr. Wolfgang Krüger nahm an, der Name Johannes verweise auf Johannes den Täufer und damit auf einen Schutzpatron des fränkischen Reichs. Kann der Ursprung soweit zurückreichen? Im Frühmittelalter war Gertenbach jedenfalls tatsächlich Reichsbesitz – und zwar bis 1032, als König Konrad II. seinen Hof „Gardenebiki“ dem Stift Paderborn schenkte. Später hatten das Kloster Mariengarten und andere Herren wechselnde Besitzanteile im Dorf. 1374 und 1470 etwa belehnte der Landgraf die Herren von Berlepsch mit Dorf, Gericht und Rechten. Sie waren zeitweise auch Kirchenpatrone. Ein genaues Datum, wann Kirche und Turm erbaut wurden, gibt es nicht. Doch wird für das Jahr 1357 ein „Plebanus“ im Dorf erwähnt, ein Welt- oder Leutpriester. Es kann damals also schon eine Kirche gegeben haben. Der quadratische Wehrturm – heute ist er die Eingangshalle – beherbergte ursprünglich den Chor der Vorgängerkirche. Kreuzrippen und ein figürlicher Schlussstein sind noch erhalten.

Die Reformation wurde vermutlich um 1527 in Gertenbach eingeführt, der erste nachweisbare evangelische Pfarrer war von 1575 bis 1583 Johann Hober. Im 30-jährigen Krieg wurde die Kirche jedoch stark zerstört. 1741 gab es noch einmal Reparaturen, doch im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde ein Neubau des Kirchenschiffs favorisiert.

Aber auch der neugotische Teil musste überholt werden. Zwischen 1969 und 1971 wurden Heizung, Elektroleitungen, Wetterfahne, Innenanstrich und Fußboden erneuert. Dabei wurden figürliche Grabplatten aus dem 18. Jahrhundert gefunden, die nun in der Eingangshalle zu sehen sind. Auch der Altar und ein Ambo, anstatt einer Kanzel, wurden nun genehmigt und versprühen bis heute den schlichten Charme zu Beginn der 1970er-Jahre. Beim Ausbau der Kanzel wurde ein spätmittelalterlicher Taufstein wiederentdeckt. Eine weitere Innen- und Außensanierung erfolgte 1988 bis 1990.

Eine Besonderheit sind die aus Ton gebrannten Figuren, die etwa die Kreuzigung zeigen und von dem Lehrer Hans-Karl Jahnke gestaltet wurden. Hinter dem Altar hängen nun auch drei künstlerische Fensterbilder mit den Motiven Glaube, Liebe und Hoffnung, die der Kirche geschenkt wurden. 2016 wurde der Turm saniert und drei neue Bronzeglocken aufgehängt. Unter dem neuen Dachstuhl finden Turmfalken und Fledermäuse Unterschlupf.

Während der Pandemie bot der große Kirchenraum Vorteile: „Wir waren glücklich über den Platz, den wir hatten“, sagt Heike Fehling. „Denn so konnten wir Gottesdienste mit Abstand feiern, aber auch die Schule hat den Raum in dieser Zeit für den Unterricht genutzt.“ Neben den Gottesdiensten finden hier auch Konzerte – etwa die Reihe „Eine kleine Abendmusik“ mit handgemachter Musik von Künstlern aus der Region – und Ausstellungen statt. Ende Juni verabschiedet sich die Pfarrerin in den Ruhestand. (zkw)

Die Dorfkirche von Gertenbach gibt sich äußerlich wie eine französische Kathedrale. © Kristin Weber

Spätmittelalterlicher Taufstein mit Pfarrerin Heike Horstmeyer-Fehling. © Weber, Kristin

Neue Bronzeglocken hängen im Dachstuhl des sanierten Turms. © Weber, Kristin