Wie in den 1960er-Jahren: Tagesfahrt mit Neubaudampflok

Neubaudampflok: Damit können Interessierte am 2. Juli eine Fahrt genießen. © Marcus Benz

Wer das Gefühl des Reisens wie noch in den 1960er-Jahren erleben will, kann am Sonntag, 2. Juli, mit dem Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra zu einer Tagesfahrt nach Altenbeken aufbrechen.

Werra-Meißner – Schon jetzt können sich Interessierte anmelden. Bei der Fahrt kommt die etwa 1800 PS starke und im Jahr 1955 gebaute DB Neubaudampflok 23 058 vor historischen Reisezugwagen der 1960er-Jahre zum Einsatz. Der Zug startet kurz vor 7 Uhr in Fulda und hält zum Zustieg außerdem in Bad Hersfeld, Bebra, Bad Sooden-Allendorf, Eichenberg und Göttingen. Ein Highlight wird die Bergfahrt auf der Cornberger Rampe von Bebra bis Cornberg und auch das Befahren der landschaftlich reizvollen, aber nur selten von Sonderzügen befahrenen, Strecke von Göttingen über Bodenfelde und Ottbergen nach Altenbeken sein.

In Altenbeken stehen den Fahrgästen etwa 4,5 Stunden Aufenthalt zur Verfügung. Die Gemeinde Altenbeken veranstaltet dieses Jahr wieder das Bekannte „Vivat Viadukt“ mit Konzertbühnen, Kirmes, Modellbahnausstellung/Gartenbahn und Zukunftsmeile. Für Eisenbahnfreunde öffnet das Bahnbetriebswerk Altenbeken, das für die Öffentlichkeit normalerweise unzugänglich ist, seine Pforten. Das Bahnbetriebswerk beherbergt eine unvergleichliche Sammlung historischer Fahrzeuge der ehemaligen Deutschen Bundesbahn.

Gegen 16.30 Uhr heißt es wieder „einsteigen“ – die Rückfahrt beginnt. Über Ottbergen und Bodenfelde geht es zunächst nach Göttingen und weiter mit allen Zustiegshalten zurück nach Fulda, wo der Sonderzug gegen 21 Uhr ankommt. Fahrkarten sind ab Bad Sooden-Allendorf und Eichenberg für 93 Euro in der zweiten Klasse erhältlich.

Infos und Anmeldung: eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de/altenbeken oder unter Tel.: 0 66 22/9 16 46 02.