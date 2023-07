Verstorbene Jüdin Margot Löbenstein erzählt auf Tonbändern ihre Geschichte

Teilen

Erzählte ihre Geschichte: Kurz vor ihrem Tod 2015 nahm die Holocaustüberlebende Margot Löbenstein ein Interview auf, in dem sie ihre Odyssee schildert. © Privat

Eine Geschichte, die Welt bewegt, erzählt die Jüdin Margot Löbenstein aus dem Werra-Meißner-Kreis auf Tonbändern.

Abterode – „Wir tun das, was eigentlich selbstverständlich ist: An das Leiden erinnern und die Geschichten erzählen“, beschreibt Ludger Arnold den Auftrag des Vereins Freundinnen und Freunde jüdischen Lebens im Werra-Meißner Kreis. In der ehemaligen Synagoge in Abterode wurde jetzt die Geschichte von Margot Löbenstein erzählt, die als Jüdin den Holocaust überlebte.

Geboren wurde Löbenstein 1923 in Datterode und wuchs an der Friedrich-Wilhelm Straße in Eschwege auf. Da Löbenstein bereits 2015 im Alter von 92 Jahren friedlich verstarb, wurde ihre Geschichte mithilfe einer Tonaufnahme wiedergegeben, in der sie kurz vor ihrem Tod einer Verwandten von ihren schrecklichen Erlebnissen erzählte. „Es ist schön, dass wir dadurch noch eine Stimme haben, die zu uns spricht. Das kann man nicht aus Schulbüchern entnehmen“, sagt Dr. Martin Arnold, Vorsitzender des Vereins. Ihre Geschichte erzählt Löbenstein im Interview sehr emotional und berührend. Durch den Holocaust verlor sie ihre Eltern sowie ihre Schwester.

Ihre Geschichte ist eine Odyssee

Margot Löbenstein selbst beschreibt ihre Geschichte als „Odyssee“. Sie lebte in Eschwege und besuchte in Datterode die Schule, ehe sie 1941 nach Riga deportiert wurde. Dort waren sie und ihre Mutter gemeinsam untergebracht und bekamen die Grausamkeiten der Nationalsozialisten zu spüren. Im Lager Kaiserhof, in das sie und ihre Mutter später verlegt wurden, arbeitete sie in einer Waggonfabrik, bei wenig Essen und Eiseskälte. „Ich habe keine Ahnung, wie wir das überlebt haben“, sagt sie. Bald darauf wurde sie von ihrer Mutter getrennt. Im Februar 1945 verlegte man sie erneut, in das Gestapo Gefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel. Von dort aus wurden die Inhaftierten im April auf den Todesmarsch nach Kiel ins Arbeitserziehungslager Nordmark getrieben. „Es war die Hölle“, sagt die Zeitzeugin in der Tonaufnahme.

An die weißen Busse kann sich Löbenstein noch sehr gut erinnern, die sie 1945 in Kiel schließlich abholen sollten. Da ahnte sie jedoch noch nicht, dass sie bald in Sicherheit sein würde. Die Busse brachten sie in die Freiheit nach Schweden, dort fand sie Arbeit als Haushaltshilfe. Ihr Weg führte sie durch die USA, nach Uruguay und schließlich nach Buenos Aires, Argentinien, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. Sie heiratete 1950 Ralph Mezger und bekam zwei Töchter und vier Enkelkinder.

80 Stunden Arbeitszeit haben Schüler in das Projekt investiert

Die beiden Schüler Simon Exner und Jonathan Panke bereiteten im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Schuljahres das Zeitzeugeninterview vor. Sie beschäftigten sich eingehend mit der Geschichte, entschlüsselten und übersetzten die Tonaufnahme aus dem Englischen und bereiteten die Veranstaltung vor. Mehr als 80 Arbeitsstunden wurden in das Projekt investiert.

Zur Verfügung gestellt wurden die Tonaufnahme sowie viele wertvolle Informationen von Thomas Beck. Der Datteröder recherchierte über das Leben der Zeitzeugin und erarbeitete eine Biografie.

Heute steht er in engem Kontakt mit der Familie Löbenstein. Durch seine intensiven Forschungen machte er viele Nachfahren der Familie ausfindig und brachte diese sogar miteinander in Kontakt. Durch eine parallele Online-Sitzung konnten sogar Löbensteins beide nach dem Krieg geborenen Töchter teilnehmen, die in Buenos Aires leben. „Wir möchten und ganz herzlich bedanken, dass die Geschichte unserer Mutter erzählt wird“, so die beiden Nachkommen. (Anna Schellhase)