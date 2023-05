Fragen und Antworten zur Bürgerversammlung zum neuen Eschweger Freibad

Von: Tobias Stück

Teilen

Ein Blick von oben auf die für das Schwimmbad vorgesehene Fläche. © Foto: Foto THE PAULY GROUP GmbH & Co. KG/nh

Eschwege – Zur Bürgerversammlung über die Themen Freibad und Textilsauna begrüßte Stadtverordnetenvorsteher Claus Hamp etwa 30 Besucher im Eschweger E-Werk.

Sowohl die Stadtwerke als Bauherr als auch die Pauly Group aus Neu-Eichenberg als Generalunternehmer des Freibads informierten über die neuesten Entwicklungen.

Was wird derzeit überhaupt gebaut?

Die Stadtwerke Eschwege investieren gerade massiv rund um das Freizeitbad Espada. Der Bau einer Textilsauna ist schon weiter fortgeschritten, für das Naturfreibad erfolgte der Spatenstich im März.

Was ist das Besondere an dem neuen Eschweger Freibad?

Das neue Freibad auf dem Gelände des Schwimmbads am Schwalbenpfad wird ein biologisches Naturfreibad. Das Wasser wird ohne Chemikalien, ohne Chlor aufbereitet. Ein natürlicher Bodenfilter, der im Prinzip wie ein großer Aquariumsfilter funktioniert, ist im unteren, abfallenden Geländeteil des Freibads angesiedelt. 500 Quadratmeter Schilffläche werden derzeit angebaut, in der das verbrauchte Badewasser biologisch gefiltert wird. Der Technikkeller mit Pumpen entsteht gleich nebenan. Das Wasser durchläuft auch Phosphatfilter, der geschlossene Wasserkreislauf soll Wasser und Betriebskosten sparen. Wasser geht durch Austrag und Verdunstung verloren. Regenwasser kann auch genutzt werden. 99 Prozent des Wassers werden jeden Tag ausgetauscht, 300 Kubikmeter pro Stunde sind denkbar.

Wer setzt diesen Bau in Eschwege um?

Die Pauly Group aus Neu-Eichenberg ist als Generalunternehmer beauftragt. Sie setzen ihr Konzept „Freibad Plus“ in Eschwege um. 13 dieser Freibäder haben sie schon verwirklicht. Drei – in Grebenstein, München und Eschwege – setzen sie derzeit gleichzeitig um. Wer ein vergleichbares Schwimmbad sehen möchte, kann nach Göttingen-Weende fahren.

Wie hoch werden die Kosten sein?

Die Kosten sind auf 3,78 Millionen Euro festgesetzt. Die Pauly Group garantiert als Generalunternehmer einen Festpreis. Auf die Stadtwerke Eschwege kommen keine zusätzlichen Kosten zu, das Risiko liegt bei der Pauly Group. Drei Millionen Euro der Kosten sind förderfähig, rund eine Million Euro bekommen sie aus dem hessischen Landesprogramm „Swim“.

Wie sehen die aktuellen Bauarbeiten für das Naturfreibad aus?

Der Spatenstich erfolgte im März. Schwemmlehm im Bodenfilterbereich wirkt sich derzeit problematisch aus. 2000 Tonnen Schüttgut werden derzeit insgesamt eingebaut. Zum Teil wird das Freibad auf altem Beckenboden des alten Freibads aufgebaut. Das spart Kosten.

Wird das Hallenbad eigentlich geschlossen, wenn Freibad-Saison ist?

Nein, es wird einen Parallelbetrieb geben. Draußen gibt es drei 50-Meter-Bahnen. Die Schwimmbahnen könnten abgetrennt werden. Davor wird ein Sandstrand mit sandbedeckter Lagune aufgebaut. Das 1,35 Meter tiefe Becken ist sowohl für Schwimmer als auch für Nichtschwimmer geeignet. Das Becken ist barrierefrei. Es gibt keinen Lifter, dafür eine Rampe. Eingebaut wird ein Wasserspiel mit Mini-Felsen. Abseits gibt es eine separate Breitwellenrutsche. Der Wasserspielplatz Espadino und die Liegewiese bleiben bestehen. Drinnen kann man gleichzeitig die Rutschen, das Therapiebecken, den Kinderbereich und die Sprungtürme nutzen. 1000 Besucher sind an besucherstarken Tagen kein Problem.

Wird das Wasser erwärmt?

Ja, das Wasser wird konstant auf 22 Grad gehalten. Bei Bedarf wird die Abwärme des Blockheizkraftwerks aus dem Technikraum des Schwimmbads genutzt. Neue Erkenntnisse zeigen aber: Außenbecken mit 30 Grad Temperatur sind nicht mehr zeitgemäß.

Was passiert mit dem Funktionsgebäude, wo früher Umkleiden und Kiosk untergebracht waren?

Das wird auch zukünftig wieder genutzt werden. Die alten WCs und der Baby-Wickelraum werden weiter genutzt. Die Umkleidekabinen von 1958 werden entfernt. Dafür wird es mehrere Umkleideschnecken rund um die Liegewiese geben. Der Schatten des Funktionsgebäudes soll weiter genutzt werden. Für einen möglichen Kiosk gab es bereits eine Begehung mit dem Gesundheitsamt, um ihn wieder zu betreiben. Wenige Renovierungsarbeiten seien nötig, Eine Kostenschätzung gibt es schon. Ob er wieder betrieben wird, ist noch nicht klar. Die Stadtwerke beraten noch.

Wann wird denn das Freibad eröffnet?

Die Eröffnung ist für den Spätsommer 2024 vorgesehen. Momentan besteht ein minimaler Verzug im Zeitplan. Bis Ende des Jahres soll Becken mit Wasser gefüllt sein Ab Frühjahr wird der Sandstrand, die Garten- und Landschaftsarbeiten sowie die Pflasterung erledigt.

Und welche Saunen wird es geben?

Gebaut wird derzeit eine Dampfsauna, eine Bio-Sauna, die auch als finnische Sauna betrieben werden könnte und eine Infrarot-Kabine mit vier Plätzen. Dazu kommen ein Ruhebereich und ein Kommunikationsbereich. Insgesamt erstreckt sich die Nutzfläche über 151 Quadratmeter.

Warum wird eine Textilsauna und keine klassische Sauna gebaut?

„Weil es schon eine tolle klassische Sauna in Bad Sooden-Allendorf gibt“, wie Hermann sagt. Man wolle mit der Textilsauna eine Alternative anbieten. Dieses Konzept sei aber nicht in Stein gemeißelt. Man könne auf Kundenwünsche flexibel reagieren. Auch eine lange Saunanacht mit FKK-Schwimmen nach den regulären Öffnungszeiten sei denkbar, so Hermann.

Wie ist der Stand des Ausbaus gerade?

Die neue Sauna wird gerade vor der ehemaligen Uhr, zwischen Rutschen und Eltern-Kind-Bereich, direkt am Schwimmbad gebaut. Die Fassade wird in der gleichen Klinker-Optik wie das Schwimmbad gefertigt. Dazu kommen Aluminium und Glas als Materialien.

Wie sieht es Innen aus?

Es gibt eine große Glasfassade. Die Wandverkleidung besteht aus Holz-Lamellen. Vor der Sauna gibt es eine Terrasse.

Wann wird die Sauna fertig sein?

Voraussichtlich im Januar 2024 soll der Saunabau abgeschlossen sein. Anschließend wird eröffnet.

Von Tobias Stück