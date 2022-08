Frankershausen: Wiedersehen nach 20 Jahren bei Zeltkirmes

Von: Harald Triller

Pfundskerle: (von links) Josef Wachter, Martin Köhle, Paul Köhle werden bei der Kirmes in Frankershausen auftreten. archiv © harald t´riller

Pfundskerle aus dem Tiroler Oberland eröffnen Zeltkirmes in Frankershausen

Frankershausen – Der Fanfaren- und Musikzug des größten Berkataler Ortsteils Frankershausen und die drei Pfundskerle, deren Heimat die 2500-Seelen-Gemeinde Pfunds im Tiroler Oberland ist, gelegen zwischen Landeck und dem Reschenpass, pflegen eine lange Freundschaft – die vornehmlich auf der musikalischen Ebene gewachsen ist.

Das Trio, bestehend aus den Brüdern Paul und Martin Köhle sowie Josef „Joe“ Wachter, feiert einmal im Jahr Ende August sein traditionelles Pfundskerle-Fest im riesigen Zelt in der Ortsmitte und lädt sich zur Unterstützung immer wieder Künstler der Volksmusikszene oder auch Formationen der Güteklasse des Fanfaren- und Musikzuges Frankershausen ein. Und die drei Vollblutmusiker sind hier in der Region bestens bekannt. Engagiert von Renate und Dieter Buhl , die im weiteren Verlauf großen Anteil am Höhenflug der Gruppe hatten, waren die Pfundskerle erstmals 1998 bei der Feuerwehr in Reichensachsen zu Gast und seither gehören sie im Werra-Meißner-Kreis fast schon zum Inventar. Von zahlreichen Kirmesauftritten bis hin zur Johannisfest-Auftaktgala haben Paul, Martin und Josef tiefe musikalische Spuren hinterlassen, zuletzt 2019 beim Heimatfest in Niederhone.

In Frankershausen wird es ein Wiedersehen nach 20 Jahren geben, das dreiköpfige Kirmesteam Niklas, Hendrik und Ben Schindewolf hat die Pfundskerle für die Auftaktveranstaltung am Freitag, 16. September, ab 20 Uhr verpflichtet. „Der damalige Kirmesbursche Martin Cassel war Triebfeder, seine Idee wurde umgesetzt und sehr zur Freude der Frankershäuser zu einem großen Erfolg“, erinnert sich der damals Neunjährige Niklas. „Gerade die Schwärmereien von damals waren für Hendrik, Ben und mich zündende Signale mal wieder den Kontakt nach Tirol zu suchen.“

„Wir kommen mit einem neuen Programm nach Frankershausen, die Festzeltbesucher dürfen in gespannter Erwartung sein, denn wir werden musikalisch wie auch im Showteil Vielfalt bieten“, kündigte Martin Köhle beim Gespräch mit der WR an. Und natürlich bringen sie auch viele bekannte Stücke mit. „Feiern mit Freunden“ ist nicht nur eines der schönsten Lieder, sondern es drückt auch die Nähe zu den Fans aus. „Vor gut 20 Jahren haben wir den Titel ,Nur gemeinsam sind wir stark’ geschrieben. Ich denke, dass wir damit inhaltlich auch noch in der aktuell schwierigen Gegenwart landen können“, ergänzt Bruder Paul Köhle. Am Kirmessamstag, 17. September, darf sich Frankershausen ab 20 Uhr auf die Sängerin vom Ballermann in Mallorca freuen. Mia Julia ist seit 2013 als anerkannter Showstar auf „Malle“ gefragt, ganz besonders im legendären Bierkönig.

Karten für die komplette Kirmes, aber auch im Detail für die Showabende, gibt es im Vorfeld bei den drei Kirmesburschen oder auf ihrer Homepage. von Harald Triller

facebook.com/Kirmes.Frankershausen