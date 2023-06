Wildwest-Fahrt auf Bundesstraße 7: Duo will offenbar Zeugen einschüchtern

Von: Emily Spanel

Teilen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Werra-Meißner – Sie sollen in eine Wohnung im Ringgauer Ortsteil Netra eingebrochen sein und außerdem versucht haben, einen Zeugen einzuschüchtern. Dennoch endete der Prozess gegen zwei 44 und 41 Jahre alte Männer aus Thüringen ohne Urteil.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen die beiden 44 und 41 Jahre alten Männer aus Thüringen wogen schwer: Anklage erhoben wurde nicht nur wegen gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchs mit Sachbeschädigung, sondern auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr samt gemeinschaftlicher Nötigung. Dennoch endete der Prozess vor dem Schöffengericht in Eschwege am Dienstagvormittag mit der Einstellung der Verfahren.

Konkret ging es um einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ringgauer Ortsteil Netra, der den beiden Angeklagten zur Last gelegt wurde. So sollten sie laut Anklageschrift im Juni 2020 die Eingangstür aufgehebelt, sämtliche Wohnräume nach stehlenswerten Gegenständen durchwühlt, vier antike Esszimmerstühle aufgeschlitzt und schließlich Bargeld, Armbanduhren, eine Digitalkamera und einen Camcorder gestohlen haben.

Wohl aufgrund der langen Zeitspanne zwischen Tat und Beweisaufnahme konnte sich der als Zeuge geladene 33-jährige Bestohlene weder im Detail an den Ablauf des Tattages erinnern noch präzise Angaben zum Stehlgut machen. Allerdings: „Lediglich der damalige Lebensgefährte meiner Schwester – einer der Angeklagten – wusste, dass ich an fraglichem Tag nicht zu Hause war.“ Seinen Verdacht habe er auch gegenüber der Kriminalpolizei geäußert und eine entsprechende Anzeige bei der Polizei gestellt. Mit dem zweiten Angeklagten habe er bis dato lediglich losen Kontakt gepflegt.

Keine Spuren wie Finger- oder Schuhabdrücke

Im Zuge der Ermittlungen habe die Kriminalpolizei keine Spuren wie etwa Finger- oder Schuhabdrücke finden können, die den Angeklagten hätten zugeordnet werden können, erklärten die als Zeugen gehörten vier Ermittler der Kriminalpolizei. Wohl aber sei später im Kohlenkeller der Wohnung des 41-jährigen Angeklagten ein nachgeahmtes Modell einer Uhr der Marke Breitling mit einem auffallend blauen Armband gefunden worden. Ein Ebensolches sei bei dem Einbruch gestohlen worden – eindeutig als die seine identifizieren konnte der 33-Jährige die Uhr im Zuge seiner Zeugenvernehmung nicht.

Wildwest-Fahrt auf der Bundesstraße

Im September 2020, so die Anklage, wollten die 44 und 41 Jahre alten Männer Rache nehmen für die gegen sie gestellte Anzeige. Auf der Bundesstraße 7 zwischen Creuzburg und Rittmannshausen entdeckten sie den 33-Jährigen, der mit seiner damaligen Freundin und deren zehnjähriger Tochter im Auto unterwegs war. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, ihm Angst einjagen zu wollen, um ihn zu veranlassen, seine Strafanzeige zurückzunehmen. Der 44-Jährige soll deshalb in waghalsiger Weise mit seinem Mercedes zum Auto des 33-Jährigen aufgeschlossen haben. In einem hochriskanten Fahrmanöver soll der Angeklagte das Fahrzeug neben das Auto des Zeugen gesetzt und ihn gemeinsam mit dem 44-Jährigen angeschrien und mit dem Tod bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll der 41-Jährige den Überholvorgang abgeschlossen und den Zeugen per Vollbremsung ausgebremst haben, was beinahe zu einem Unfall geführt habe. Die als Zeugin gehörte ehemalige Freundin des 33-Jährigen bestätigte den Ablauf – sie habe große Ängste gelitten und sich um das Wohl ihres Kindes gesorgt.

Die beiden Angeklagten schwiegen während der gesamten Beweisaufnahme. Über ihre jeweiligen Verteidiger ließen sie verlautbaren, dass sämtliche Vorwürfe gegen sie unzutreffend seien.

Von Emily Hartmann