Herleshäuser Gemeindefeuerwehrtag im Zeichen der Jubiläen von Jugend- und Bambiniwehr

Von: Emily Spanel

Nachwuchsarbeit ist in Willershausen von größter Bedeutung: Die Wehrführung, die Jugendwarte und die Betreuerin der Bambini leisten Herausragendes. © Freiwillige Feuerwehr Willershausen

Mit drei Dingen spielt man nicht, das bringen Eltern ihren Kindern früh bei: Geld, Essen und, ganz besonders wichtig, Feuer.

Willershausen –Moritz Janus und Fabian Ritter gehen gleich noch einen Schritt weiter: Als Jugendwarte der Jugendfeuerwehr Willershausen bringen sie dem Nachwuchs nicht nur bei, nicht mit Feuer zu spielen, sondern begeistern ihn auch noch für die Brandbekämpfung.

Als Jugendwarte sind sie sowohl Ansprechpartner als auch Ausbilder. Sie betreuen die bis zu 18-Jährigen aus Willershausen und zuletzt auch aus Herleshausen, die hier zunächst spielerisch, später realitätsnäher das helfende Handwerk vermittelt bekommen. Und klar ist: Die Motivation der Jugendlichen, im Anschluss der Einsatzabteilung beizutreten, steht und fällt mit den Jugendwarten. „Nachwuchs wird gebraucht“, bekräftigt Moritz Janus, der selbst aus einer feuerwehrbegeisterten Familie stammt.

Wie wichtig das Thema Nachwuchsarbeit im Herleshäuser Ortsteil Willershausen genommen und wie erfolgreich es umgesetzt wird, das beweist ein besonderes Jubiläum: 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, wird die Jugendfeuerwehr nun alt. Im Frühjahr 1973, so hat es der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Willershausen, Heiko Müller, recherchiert, wurden die Jugendlichen in Willershausen auf die damals neue Idee der Jugendfeuerwehr durch eine Flugblattaktion aufmerksam. Die offizielle Gründung erfolgte am 12. Mai 1973. „Das Besondere: Alle heute aktiven Feuerwehrleute aus Willershausen entspringen der Jugendfeuerwehr“, sagt Wehrführer Marco Uth nicht ohne Stolz auf die Leistung und Leidenschaft aller Kameraden. Und auch, wer aus Willershausen wegziehe, bleibe der Feuerwehr meist auch in seinem neuen Heimatort treu.

PROGRAMM Samstag, 8. Juli

- Los geht es um 13 Uhr mit den „Spielen ohne Grenzen“ der Bambini- und Jugendfeuerwehren auf dem Bolzplatz in Willershausen.

- Ab 18 Uhr findet die Siegerehrung statt. Es schließt sich der Festkommers mit Grußworten und Festreden im Dorfgemeinschaftshaus von Willershausen an. DJ Werner sorgt im Anschluss für ausgelassene Feststimmung. Sonntag, 9. Juli

- Um 10 Uhr beginnt die Alarmübung der Herleshäuser Feuerwehren am Hof Zimmermann. Udo Schulz wird das Geschehen kommentieren – viele Gäste sind gern gesehen!

- Um 12 Uhr schließlich startet der Gemeindefeuerwehrtag mit zahlreichen Aktionen rund um das DGH. An allen Tagen gibt es Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen, kühle Getränke sowie Bier vom Fass. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. esp

Was genau wird in der Jugendfeuerwehr eigentlich gemacht? Ganz wichtig „ist natürlich die Vorbereitung auf die Feuerwehrtätigkeiten“, sagt Fabian Ritter. Die Jugendlichen lernen etwa, wie man einen Schlauch aus- und wie man ihn wieder richtig zusammenrollt. Dazu kommen die Erste Hilfe und das Kennenlernen der diversen Knoten. Weiterhin gibt es Theorie im Schulungsraum. Im Übrigen nehmen auch Kinder aus den Nachbarortsteilen Archfeld und Altefeld an den Übungsdiensten teil. Sieben Kinder und Jugendliche wirken aktuell aktiv mit.

Und um auch den Jüngsten die Möglichkeit zu geben, das Thema Feuerwehr spielerisch kennenzulernen, wurde im Jahr 2008 die Bambini-Feuerwehr Willershausen gegründet – die Gruppe besteht in diesem Jahr also seit 15 Jahren. Mitmachen können Kinder ab sechs Jahren. Prägend ist die Arbeit von Magdalena Riemann, die die Bambini mit viel Engagement und frischen Ideen betreut. „Der Gemeindefeuerwehrtag“, sagt Marco Uth, „steht ganz im Zeichen der Kinder.“ (Emily Hartmann)