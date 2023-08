Willkommen in „Fantasia“: In Röhrda errichten 34 Kinder ihre eigene Stadt

Von: Emily Spanel

Hat den Hausbau im Griff: Maximilian gehört zu den „Handwerkern“ und errichtet die Häuser der Stadt Fantasia (Hintergrund). Diese selbst gebauten Unterkünfte werden für einen guten Zweck versteigert. © Emily Hartmann

Gut eine Woche lang errichten 34 Kinder im Ringgauer Ortsteil Röhrda ihre eigene Stadt - „Fantasia“. Die Kinderstadt ist ein Demokratieprojekt.

Röhrda – Martha und Carlo sind erst seit Mittwoch in Amt und Würden, haben aber alle Hände voll zu tun. „Etwas stressig“ seien die Jobs als Bürgermeisterin und Bürgermeister von „Fantasia“ ja schon – kein Wunder, nehmen die frisch gewählten Oberhäupter der Kinderstadt ihre Aufgaben doch sehr ernst. Und 32 Mitbürger haben schließlich so ihre Ansprüche: Häuser müssen gebaut und Jobs vergeben werden, ein funktionierender Polizeiapparat will auch erst einmal aufgebaut und die Bankgeschäfte angekurbelt werden.

Zusätzlich zum Tagesgeschäft stehen noch Antrittsbesuche an – etwa der des Amtskollegen, Ringgaus Bürgermeister Mario Hartmann. Denn hier, in Ringgaus Ortsteil Röhrda, hat die Ferienaktion „Kinderstadt“ der Jugendförderung des Werra-Meißner-Kreises in diesem Jahr ihre Zelte aufgeschlagen. Seit dem vergangenen Dienstag planen, bauen und verwalten die insgesamt 34 Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren ihre eigene Stadt auf dem weitläufigen Gelände des Bildungshauses Ringgau.

Und auch die politische Struktur ist selbst gewählt: „Mit großer Mehrheit haben sich die Kinder für eine Demokratie entschieden“, erklärt Evelyn Kraft, Sozialarbeiterin und Projektverantwortliche. Zuvor waren den Kindern sämtliche Staatsformen in einem Schauspiel vorgestellt worden.

Eigene Währung entwickelt

Nach den regelmäßigen Morgenbesprechungen samt einem ausgewogenen Frühstück dreht die Stadtführung, unterstützt von dem quirligen Finanzminister Georg, ihre Runden. Sie haben sich selbst ehrgeizige Ziele gesteckt, damit ein gutes Leben in „Fantasia“ möglich ist: Martha will unter anderem für Frieden sorgen – alle Kinder (und das klappt hervorragend) sollen respektvoll miteinander umgehen „und keinen Unfug treiben“. Für den Einhalt von Recht und Ordnung sorgen Greta und Lara, die den Job der Polizeibeamtinnen übernommen haben. Souveränes Auftreten ist hier Pflicht – kein Problem für die beiden Mädchen, die sich sogleich mit detektivischem Spürsinn auf die Spur eines Diebes begeben, der ganz genau 117 „Fantanas“ geraubt hat. Ja, sogar ihre eigene Währung haben die Kinder entwickelt; die Hoheit darüber haben die Mitarbeiter der stadteigenen Bank.

Während ein Event-Team für die Unterhaltungsangebote der Gemeinschaft sorgt, wird in der Küche des Bildungshauses geschält, geschnippelt und gebraten: Für die 34 Kinder inklusive der sechs ehrenamtlichen Betreuer, die mehrheitlich die Betreuerausbildung der Kreisjugendförderung absolviert haben, wird selbstverständlich jeden Mittag frisch gekocht. Unterstützt wird die Kinderstadt dabei von den „Heimatweibern“, die dem Heimat- und Verkehrsverein Röhrda angeschlossen sind. Am Nachmittag gibt es dazu noch Kuchen.

Ehrenamtliche tragen das Projekt

„Selbstverständlich ist der Organisationsaufwand hoch, doch es lohnt sich“, sagt Evelyn Kraft, die begeistert davon ist, wie intensiv sich die Kinder nicht nur mit ihrer jeweiligen Rolle, sondern auch mit demokratischen Strukturen auseinandersetzen. Jeden Tag gebe es neue Ideen, jeden Tag sprudele die Kreativität.

„Ohne Ehrenamtliche, die uns unterstützen, könnte das Projekt in dieser Form nicht umgesetzt werden“, lobt Evelyn Kraft. Da sind etwa die Fahrer des Bürgermobils zu nennen, die das Gefährt kurzerhand zum „Kindertaxi“ gemacht haben und die Teilnehmer jeden Morgen zuhause abholen. Da ist die Gruppe Ehrenamtlicher aus Röhrda, welche die Abläufe unterstützt.

Heimische Handwerker leisteten die Vorarbeiten für die Häuser, damit die Kinder sie unkompliziert zusammenbauen können. Und da sind natürlich die Röhrdaer selbst, die etwa ihre landwirtschaftlichen Betriebe für einen Ausflug zur Verfügung stellten. Nachzulesen ist all das im Übrigen auch im „Fantasia-Blatt“: Ein eigenes Reporter-Team ist auf dem Gelände unterwegs, um das Geschehen „ihrer“ Stadt zu dokumentieren.

Abschlussfest der Kinderstadt am morgigen Sonntag

Das Abschlussfest mit der Präsentation der Wochenergebnisse findet am morgigen Sonntag, 20. August, von 12 Uhr bis 15 Uhr auf dem Gelände des Bildungshauses Ringgau, Leimkaute 6 in Röhrda, statt. Eingeladen sind Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte. Neben den spannenden Führungen der Kinder ist auch für Speisen und Getränke bestens gesorgt: Es gibt Deftiges vom Grill und Pommes.

Fleißig: Elise gehört zum Kochteam. © Emily Hartmann

Stadtführung: (von links) Finanzminister Georg, Bürgermeister Carlo und Bürgermeisterin Martha. © Emily Hartmann

Ohne sie dreht sich nichts in Fantasia: Die „Banker“ (von links) Ole, Jona und Hannes. Sie verwalten die Währung Fantanas. © Emily Hartmann