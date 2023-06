Zahlreiche Besucher feiern das Rosenfest im Eschweger Sophiengarten

Von: Eden Sophie Rimbach

„Es ist ein idyllisches Plätzchen hier“, sagen Otto und Gisela Hoe über den Garten und besuchen das Fest gern. © Eden Sophie Rimbach

Musik und Gespräche bei Kaffee und Kuchen, eine Bastelaktion für Kinder und natürlich der Duft und das Leuchten verschiedener Rosen inmitten der Vielfalt des Sophiengartens: Das erwartete die Besucher des Rosenfestes.

Eschwege – Der Verein Freunde des Eschweger Sophiengartens hatte zu dem traditionellen Fest auf dem Schulberg eingeladen und es gestaltet.

Passende Musik

„Wir sind extra aus Bebra gekommen“, erklärt Besucherin Beate Roglin aus Solz (Bebra). Für sie war es zwar der erste Besuch beim Rosenfest, allerdings nicht der erste im Sophiengarten: „Wir waren schon ein paar Mal hier und wir lieben diesen Garten.“ Neben dem Garten selbst erwartete die Besucher gestern Musik der Jazz-Gruppe Jens´n´frens aus Vellmar. Viele Menschen nahmen um die Gruppe herum Platz, um ihnen zuzuhören, tanzten zum Teil spontan mit.

Den Auftritt von Jens´n´frens bezahlte die Kreisstadt Eschwege, wie Vorstandsmitglied Hans-Joachim Bertram erzählt. Hintergrund ist, dass die Jazz-Matinee in diesem Jahr vermutlich wegen Bauarbeiten entfallen werde. Den restlichen Teil des traditionellen Festes im Sophiengarten gestalteten etwa 20 Ehrenamtliche des Vereins. Für Bertram ist das Schönste am Rosenfest, „dass die Menschen Gelegenheit haben, entspannt diesen Garten zu genießen“. Hinzukommen neben der Musik Kaffee, Kuchen, Torten und kalte Getränke. Letzteres bietet der Verein gegen eine Spende an. „Das gehört auch mit zu der Tradition“, sagt Bertram mit einem Lächeln. Denn während Kuchen vom Blech fürs Fest gekauft werde, backen die Mitglieder die Torten selbst. Eigentlich findet das Rosenfest jährlich statt. 2022 wurde stattdessen die zwei Tage lang das 25. Bestehen des Gartens gefeiert.

Besonderheiten

Schnell vergriffen waren die Geldbäume und Dahlien. Die Mitglieder hatten sie selbst gezogen, die dann übrigen Pflanzen zum Verschenken an die Besucher bereitgestellt.

Begeistert von ihrem ersten Rosenfest war die vierjährige Matilda. Während ihr bemalter Tontopf trocknete, vertrieb sie sich die Wartezeit mit einigen Runden Leitergolf. „Ich finde es superschön“, lobt ihre Mutter Carina Mielech das Fest. Beim Basteln im unteren Bereich des Gartens unterstützte Mitglied Roland Rehbein. Rehbein werde gerufen, wenn es darum geht, etwas zu reparieren. Gestern half er dabei, Tontöpfe in Leuchttürme, Bienenstöcke oder Figuren zu verwandeln.

Vor zwei beziehungsweise drei Wochen und damit zeitnah zum Fest begannen die Rosen des Gartens zu blühen, so Bertram. Vorsitzender Gerhard Wellmann erklärt, dass im nächsten Jahr mehr Schattenplätze um die Musiker herum geplant seien. Die vielen schattigen Plätze, die im Garten verteilt sind, lobte eine 25-jährige Besucherin, die das Fest erstmals besuchte. Wellmann über das gelungene Fest: „Wir freuen uns aufs nächste Jahr.“

Kreativ mit Tontöpfen: Roland Rehbein betreut die Bastelstation zum Fest. Matilda (4) und Carina Mielech möchten einen Tontopf zum Bienenstock mit Schaumstoff-Bienen daran verwandeln. © Eden Sophie Rimbach

Hoch hinaus wächst diese Rose an ihrem Bogen. © Eden Sophie Rimbach