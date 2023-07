Witzenhausen feiert Fest in der Ermschwerder Straße: Das gibt es zu erleben

Von: Konstantin Mennecke

Ein Straßenfest für alle ist am kommenden Samstag, 22. Juli, auf der Ermschwerder Straße in Witzenhausen geplant. Zahlreiche Anlieger gestalten das Fest mit. © Konstantin Mennecke

Witzenhausen – Es soll ein Straßenfest für alle werden, ein einfaches „anonym nebeneinander her leben“, wie man es aus mancher Großstadt kennt, soll es nicht geben: Die Anlieger der Ermschwerder Straße laden für Samstag, 22. Juli, zum Straßenfest ein. Kunst, Kultur, Kulinarik, Kinderaktionen und mehr werden vor Ort von 14 bis 22 Uhr angeboten.

„Die Ermschwerder Straße ist ein ideales Beispiel dafür, dass in Witzenhausen viel passiert, sowohl sichtbar als auch unsichtbar im Hintergrund“, sagt Stadtplaner Kai Simon. Die Stadtverwaltung unterstützt mit ihrem Programm „Zukunft Innenstadt“ das Straßenfest. „Über unsere Förderprogramme können nicht nur Geschäftsumbauten oder neue Markisen kofinanziert werden. Es sind auch derart dynamische Aktionen wie ein Straßenfest möglich.“

Für Doro Becker von der Runden Ecke ist die Aktion ein gutes Beispiel für den Geist, der in der Stadt lebt und gezielt vorangetrieben werden sollte. „Menschen finden zueinander, entwickeln Ideen für die Stadt, übernehmen Verantwortung für ihre Straße und gestalten so aktiv mit“, sagt Becker. „Man könnte auch von einem Nachbarschaftsfest sprechen.“

Und das findet viele Unterstützer. Mit dabei sind unter anderem:

der Wollschopf mit Filz-Workshops,

das Atelier Katja Beilke mit Workshops zum Mitnehmen

die Kulturoase mit einem Spielemobil

der Studenten-Kiosk mit Brettspielen und einer Sofa-Ecke,

Friseur Kiko mit Kinder-Tattoos,

die Runde Ecke mit Kuchen und Sandwiches, Kirschbier und Musik (jeweils ab 15, 16, 17 und 18 Uhr mit Soul, Jazz, Gelster- und African-Drums, DJ-Session und mehr),

Buon Appétito unter anderem mit Focaccia,

das Bistro mit seinem Burgergrill,

das Rialto mit indischen Spezialitäten,

der Euro-Döner mit Baklava,

das Pane e Vino mit Fingerfood und mehr.

„Türkische, kurdische, arabische, indische, britische, italienische und deutsche Küche gibt es verbunden mit Musik und Aktionen zu erleben“, verspricht Doro Becker.

Menschen, die kurzentschlossen ebenfalls mit dabei sein wollen, sind herzlich eingeladen. „Einfach einen Tisch oder ähnliches nehmen, vor die Tür stellen und mitmachen“, so der Aufruf von Doro Becker. Bürokratische Hürden mit vorheriger Anmeldung oder Ähnlichem gebe es keine.

Dass an dem Veranstaltungstag auch der Cherry-Man in Witzenhausen stattfindet, sei kein Hindernis. „Alle sind eingeladen, nach der Siegerehrung im Freibad am Nachmittag in die Ermschwerder Straße zu kommen, sich zu stärken und Kunst und Kultur sowie die Gemeinschaft zu genießen.“ Bis 22 Uhr können Besucher noch die Angebote vor Ort nutzen.

Sollte der Zuspruch für das Straßenfest entsprechend groß sein, könnte diese besondere Aktion zu einer jährlichen, festen Größe der Kirschenstadt Witzenhausen werden.

